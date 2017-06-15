Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Lissabr hdoud  
Régions

تقديرات صابة الحبوب بقفصة لهذا الموسم تصل إلى 118950 قنطارا

Jeudi 15 Juin 2017
بــاب نــات - ستكون صابة الحبوب للموسم 2016 /2017 في حدود 118950 قنطارا مقابل 15700 قنطارا فقط في الموسم المنقضي، وفق توقعات دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة.
وأوضح المهندس الأول المكلف بالمكتب الفني بنفس الدائرة، زهير ناصري، لـ(وات) أن كميات القمح الصلب من هذه الصابة تقدر ب56250 قنطارا فيما يصل الانتاج من الشعير الى 62700 قنطار موزعة على مساحة 10300 هكتار ما بين مروية ومطرية.

وذكر ناصري، أنه في إطار الإستعداد لموسم الحصاد وتجميع الحبوب، انطلقت بعد حملة تحسيسية لفائدة الفلاحين بإشراف المندوبية الجهوية للفلاحة بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحة يتم خلالها الدعوة إلى حرث محيط الضيعات لتفادي الحرائق، إلى جانب توفير الحد الأدنى من الماء وأدوات الإطفاء.
يذكر أن دائرة الانتاج النباتي تعهدت بصيانة آلات الحصاد المتوفرة بالجهة.
وأشار الى أنه تم القيام بزيارة الى المركز الجهوي لديوان الحبوب والاطلاع على عمليات الصيانة وتوفير معدات الخزن والأكياس، كما تم التنسيق مع المعتمدين بالجهة من ناحية والادارة الجهوية للتجهيز من ناحية أخرى لمسح الطرقات والمسالك الفلاحية تفاديا للحرائق مع دعوة حراس الغابات لمزيد الانتباه والإبلاغ عن نشوب النيران بالسرعة اللازمة والمطلوبة.
يذكر أن عمليات حصاد الشعير شارفت على الإنتهاء فيما إنطلقت عمليات حصاد القمح، مؤخرا.
مر/أم



Publié le:2017-06-15 20:02:41

cadre-25e556733d02d0033cabcf5fa17cd35e-2017-06-15 20:02:41
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144104



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12301,5

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75790 DT        1$ =2,44656 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   854,2 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144104 306|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires