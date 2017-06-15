تقديرات صابة الحبوب بقفصة لهذا الموسم تصل إلى 118950 قنطارا

Jeudi 15 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-15 20:02:41

- ستكون صابة الحبوب للموسم 2016 /2017 في حدود 118950 قنطارا مقابل 15700 قنطارا فقط في الموسم المنقضي، وفق توقعات دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة.وأوضح المهندس الأول المكلف بالمكتب الفني بنفس الدائرة، زهير ناصري، لـ(وات) أن كميات القمح الصلب من هذه الصابة تقدر ب56250 قنطارا فيما يصل الانتاج من الشعير الى 62700 قنطار موزعة على مساحة 10300 هكتار ما بين مروية ومطرية.وذكر ناصري، أنه في إطار الإستعداد لموسم الحصاد وتجميع الحبوب، انطلقت بعد حملة تحسيسية لفائدة الفلاحين بإشراف المندوبية الجهوية للفلاحة بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحة يتم خلالها الدعوة إلى حرث محيط الضيعات لتفادي الحرائق، إلى جانب توفير الحد الأدنى من الماء وأدوات الإطفاء.يذكر أن دائرة الانتاج النباتي تعهدت بصيانة آلات الحصاد المتوفرة بالجهة.وأشار الى أنه تم القيام بزيارة الى المركز الجهوي لديوان الحبوب والاطلاع على عمليات الصيانة وتوفير معدات الخزن والأكياس، كما تم التنسيق مع المعتمدين بالجهة من ناحية والادارة الجهوية للتجهيز من ناحية أخرى لمسح الطرقات والمسالك الفلاحية تفاديا للحرائق مع دعوة حراس الغابات لمزيد الانتباه والإبلاغ عن نشوب النيران بالسرعة اللازمة والمطلوبة.يذكر أن عمليات حصاد الشعير شارفت على الإنتهاء فيما إنطلقت عمليات حصاد القمح، مؤخرا.مر/أم