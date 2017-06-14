أكثر من 56 الف تلميذ يجتازون غدا مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية

Mercredi 14 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 18:43:59

- يجتاز، غدا الخميس، 56438 تلميذا ، مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية، مقابل 52954 تلميذا سنة 2016،،وذلك حسب ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية عمر الولباني.وقال الولباني في تصريح لـ(وات) إن طاقة الاستعاب العامة ارتفعت هذه السنة بمجمل المدارس الإعدادية النموذجية الموزعة على 26 ادارة جهوية للتربية بالبلاد، لتبلغ 3800 مقعد.و أضاف ان الاختبارات، التي سيتم اجتيازها من 15 الى 17 جوان 2017 ، موجودة حاليا ب27 مركز إيداع موزعة على كامل البلاد، وتم نقلها هذا الصباح منذ الساعة الخامسة بالتنسيق مع الجيش الوطني.واوضح المسؤول ان المناظرة ، التي تعد اختيارية و موجهة فقط للتلاميذ الذين اختاروا الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية، ستكون أصعب من الامتحان الوطني، بما ان الهدف منها هو انتقاء افضل التلاميذ من كافة الولايات.وبحسب المصدر نفسه ، فان قبول الترشح لمناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية يستوجب التحصل على معدل يساوي أو يفوق 20/15 ،موضحا انه يمكن للتلميذ ان يتحصل على معدل يفوق 20/15 ومع ذلك لا يقع قبوله بالمعاهد النموذجية، بما ان ذلك يتعلق بطاقة استعاب المؤسسة التي اختارها و بالترتيب الذي تحصل عليه ضمن الاوائل في القائمات التي تم اعدادها حسب الكفاءة.وفي السياق ذاته، أكد عمر الولباني انه على عكس تلاميذ الجهات الداخلية الذين ليس بامكانهم اختيار الا مؤسسة واحدة ، فان تلاميذ تونس الكبرى يمكن لهم الاختيار بين ثلاث مدارس إعدادية نموذجية ، وتقع الاستجابة لاختياراتهم حسب الاولوية ، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ في كل قسم من المعاهد النموذجية يجب ألا يتجاوز 25 تلميذا.ويتوزع المترشحون إلى 50811 تلميذا من القطاع العام ، و5627 من القطاع الخاص، منهم 27693 من الاناث من القطاع العام ،و 2845 من الاناث من القطاع الخاص مقابل 25900 من الذكور.وتعد ولاية بن عروس اكثر عدد من المترشحين ب4294 تلميذ ا مقابل 673 مترشحا فقط من جهة تطاوين.ويذكر ان عملية اصلاح الامتحانات ستجرى بـ 7 مراكز موزعة على مختلف جهات البلاد ،وسيتم الاعلان عن النتائج يوم 30جوان2017.دلال