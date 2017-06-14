إحباط عملية إجتياز بحرية خلسة في الهوارية وحجز بضاعة مهربة ببنقردان وإيقاف شخص في جندوبة بتهمة إسناد الإرهابيين

Mercredi 14 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 12:53:04

- تمكنت الوحدات البحريّة للحرس الوطني بقليبية، من إحباط عمليّة إجتياز بحريّة خلسة باتجاه إيطاليا، بعرض سواحل منزل سالم بمعتمديّة الهواريّة من ولاية نابل، وإلقاء القبض على 6 مُجتازين على متن زورق بحري.وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإربعاء، أن هذه الوحدات تمكّنت كذلك من حجز سيّارة معدّة للكراء، يتمّ إستغلالها في إيصال المجتازين إلى مكان إنطلاق عمليّة الهجرة السرّية.وأفادت الوزارة في بلاغ ثان لها، أن وحدات الحرس الوطني ببنقردان من ولاية مدنين، قامت بحجز سيّارتين دون لوحات منجميّة، تبيّن أنهما محمّلتين ببضاعة مهرّبة تتمثل في أكثر من 27 ألف علبة سجائر، تقدّر قيمتها بـ 236 ألف دينار.وأوضحت أن هذه الوحدات تمكّنت من إيقاف السيّارتين باستعمال الحواجز المسماريّة، بعد أن رفض سائقيهما عدم الإمتثال لإشارة الوقوف.وأوردت في بلاغ ثالث لها، أن وحدات الحرس الوطني، تمكّنت من إلقاء القبض على شخص في غار الدّماء من ولاية جندوبة، كان بصدد شراء كمية كبيرة من المواد الغذائية من السوق الأسبوعيّة، لدعم وإسناد المجموعات الإرهابيّة المتحصنة بجبال الجهة.وبينت أنه باستشارة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بالمشتبه به، ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في إسناد ودعم مجموعات إرهابيّة".سبل