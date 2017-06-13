سلك الشرطة البيئية ينطلق في رفع المخالفات بداية من 13 جويلية المقبل

Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 15:30:34

- ينطلق سلك الشرطة البيئية في رفع المخالفات بداية من 13 جويلية المقبل، بعد أن تم اطلاق حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة المواطنين اليوم الثلاثاء ، لتستمر إلى غاية يوم 12 جويلية 2017 .وأفاد عون يشتغل بسلك الشرطة البيئية أمير بن محمد في تصريح لـ(وات)- على هامش إعطاء إشارة انطلاق عمل هذا السلك أن عملية رفع المخالفات سيشمل المحلات التجارية والصناعية والمقاهي التي تخالف التراتيب المنظمة لسلامة البيئة والمحيط.وبين أن الأعوان، سيرتدون خلال الحملة التحسيسية قمصان بيضاء للدلالة على الجانب التحسيسي والتوعوي الى غاية 12 جويلية المقبل على أن تتولى فرق الشرطة البئيية بداية من يوم 13 جويلية ارتداء قصمان باللون الأزرق للتأشير على الدور الردعي لهذا الهيكل الذي سيشرع إثر ذلك في تحرير المحاضر ورفع المخالفات.وتضم الشرطة البيئية، نسبة 12 بالمائة من العنصر النسائي ، من مجموع 299 عونا تم انتدابهم من البلديات وإدارات الصحة وحفظ المحيط.وبتونس الكبرى يشرع حوالي 163 عونا موزعين على 74 بلدية، في تأدية مهاهم صلب هذا الهيكل في مرحلة أولى مع تعزيز عملهم بفرق إقليمية ووطنية بهدف التأطير والإحاطة والمساندة في مباشرتهم لعملهم.وتتمثل مهام هذه الشرطة، في رفع المخالفات البيئية والصحية ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو حرقها سواء من قبل الأشخاص أو الشركات.و تتراوح عقوبة القاء الفضلات، بين 40 و 60 دينار أما محاضر الجنح فتتراوح بين 300 دينار وألف دينار وقد تصل عقوبة انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة، الى السجن.وقد تم تمكين أعوان الشرطة البيئية من أزياء مميّزة و سيارات خاصة مُجهزة بأنظمة تحديد المواقع عن بعد، و لوحات رقمية لتوثيق المخالفات فضلا عن إحداث تطبيقة خاصة بواسطة الهواتف الجوّالة تحمل اسم "تونس نظيفة" لتمكين المواطنين من رصد الإخلالات وإعلام وحدات الشرطة البيئية للقيام بالتدخلات اللازمة.