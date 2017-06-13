تونس ألمانيا: توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين للمرحلة القادمة

Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 14:50:22

- على هامش إنعقاد مؤتمر مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا بألمانيا بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار مسؤولي المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، قدم وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي في ورشة إنتظمت حول فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجموعة العشرين والبلدان الإفريقية المشاركة، عرضا حول تطوّر الأوضاع الاقتصادية في تونس خلال الفترة الأخيرة والآفاق المتاحة لمزيد تحسنها في ضوء الإصلاحات التي شرع في تنفيذها وكذلك الإصلاحات المزمع إقرارها.كما ترأس الوزير ورشة عمل خصصت لموضوع الإستثمار في تونس، حضرها عدد من الوزراء المشاركين والخبراء في الشأن الاقتصادي ورجال أعمال ومستثمرين تطرّق خلالها إلى الإصلاحات والإجراءات التي تمّ إتخاذها بهدف مزيد تحسين مناخ الإستثمار والأعمال على غرار إقرار قانون جديد في المجال، وتعزيز آليات الحوكمة والشفافية ومقاومة البيروقراطية والفساد، مؤكدا في هذا السياق على ما تزخر به تونس من مقومات ومزايا وقطاعات واعدة تجعل منها موقعا ذا قدرة تنافسية عالية ومحورا اقتصاديا وتجاريا في القارة الإفريقية، مستعرضا في هذا الإتجاه بعض المزايا المشجعة على غرار توفر الكفاءات والموراد البشريّة والبنية التحتية المتطوّرة والموقع الجغرافي الإستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا وغيرها...وبيّن السيد محمد الفاضل عبد الكافي أن الحكومة التونسية بقدر حرصها على مزيد تعزيز تعاونها مع شركاءها في أوروبا، تسعى جاهدة إلى توسيع هذا التعاون وتنويعه نحو فضاءات أخرى، خاصة الفضاء الإفريقي، مؤكدا العزم على توفير كل الظروف المناسبة للإستثمارات الخارجية والعمل على الإرتقاء بالتعاون الإقتصادي مع البلدان الإفريقية إلى مستويات أفضل ممّا هي عليه.ووقّع الوزير على هامش مشاركته في المؤتمر مع وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني Gerd MULLER على مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين للمرحلة القادمة.كما كان للوزير لقاءات ثنائية جمعته بنظراءه من البلدان الإفريقية المشاركة وعدد من الوزاراء الألمان وكبار مسؤولي المؤسسات المالية العالمية والإقليمية من ذلك البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتجدر الإشارة أن السيد محمد الفاضل عبد الكافي يشارك ضمن الوفد الرئاسي في أشغال مؤتمر مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا "Compact with Africa" المنعقد ببرلين يومي 12 و 13 جوان 2017.2 pièces jointes