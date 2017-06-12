الإفراج عن الاشخاص الموقوفين في جندوبة بتهمة الغش وتسريب امتحانات البكالوريا

Lundi 12 Juin 2017



بــاب نــات - أفرج وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الاثنين، عن الاشخاص الموقوفين، منذ يوم الجمعة الماضي، على ذمة البحث بتهمة الغش وتسريب امتحانات البكالوريا، في انتظار تحديد جلسة لمحاكمتهم في حالة سراح، وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل (وات) بالجهة.



وكان ممثل النيابة العمومية قد اذن يوم الجمعة 9 جوان الجاري بالاحتفاظ بـ5 أشخاص بعد ان قاموا بإرسال إصلاح أحد الاختبارات الخاصة بشعبة الاقتصاد والتصرف من مركز عمومي للانترنات بمدينة جندوبة، مدعين انهم تحصلوا على ورقة الامتحان صباح ذات اليوم بطريقة عادية وانهم تولوا عملية الاصلاح وتم ارسالها عبر شبكة التواصل الاجتماعي لبعض الممتحنين نافين حصلوهم المسبق على الامتحانات .







Publié le:2017-06-12 18:42:11

