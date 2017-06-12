المتهمون بالتجاهر بما ينافي الحياء ببنزرت يستانفون الحكم

Lundi 12 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 18:32:19

- ذكر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت منجي بولعراس ان الاشخاص الاربعة الذين صدر بشانهم حكم ابتدائي بالسجن مدة شهر بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء خلال شهر رمضان من قبل قاضي الناحية ، قد استانفوا جميعا الحكم الصادر ضدهم.وبين ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين ان مجموعه الاشخاص الاربعة قاموا باجراءات الاستئناف بصفة شخصية ودون محام ، حيث ينتظر تعيين جلسة في الغرض خلال السنة القضائية المقبلة.يذكر ان هذه القضية تعلقت باحالة اربعة اشخاص على انظار قاضي ناحية بنزرت من اجل جريمة التجاهر بما ينافي الحياء عملا باحكام الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية باحدى الحدائق العمومية بمدينة بنزرت بتاريخ 31ماى 2017 حيث تم النطق بالحكم بسجنهم جميعا في ذات اليوم مدة شهر مع ابقائهم بحالة سراح وتمكينهم من الطعن فيه في الاجال القانونية وهى عشرة ايام من صدور الحكم .