جملة الاجراءات العاجلة لفائدة قطاعي النسيج والملابس والجلود والاحذية

Lundi 12 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 18:25:22

- تم الاثنين الاعلان عن جملة من الاجراءات العاجلة لفائدة قطاعي النسيج والملابس والجلود والاحذية تضم 23 اجراءا يتعلق بالجانب المالي لدفع الاستثمار وتطوير المنتوج المحلي ودعم التكوين.الاجراء عدد1: اعادة هيكلة ديون مؤسسات النسيج والملابس والجلود والاحذية لدى الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي على مدة 7 سنوات.*مدة الجدولة 6 سنوات مع سنة امهال *اعفاء من دفع التسبقة *اعفاء من دفع فوائد اصل الدين (بمقتضى قانون المالية لسنة 2018) *رفع اجراءات التتبع ضد المؤسسات حال التقدم بطلب جدولة ديونهااالاجراء عدد2: وضعية المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الاولوية 1-2 تسوية وضعية المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الاولوية والتي تم احداثها قبل جانفي 2011 بتمتيعها بمنحة تحمل الدولة لمساهمة الاعراف لعشر سنوات.2-2 تسوية وضعية المؤسسات المنتصبة في المناطق الداخلية بتمكينها من منح الاستثمار المخولة لها بصفة استثنائية شريطة اتمام انجاز الاستثمارات المطلوبة.االاجراء عدد 3: اعادة هيكلة الديون الجبائية لمؤسسات قطاع النسيج والملابس والجلود والاحذية على مدة 6 سنوات *المدة،5سنوات وسنة واحدة امهال *ايقاف اجراءات التتبع للمؤسسات المنخرطة في الاجراءاالاجراء عدد4 : احداث خط تمويل لمؤسسات القطاع التي تمر بصعوبات اقتصادية ظرفية * تمويل اعادة الهيكلة المالية: -جدولة ديون -قروض تصرف -تمويل دورة الانتاج -رفع في الاموات الذاتية *تيسير شروط الانتفاع *تخصيص مبلغ 10 مليون دينار في ذمة الشركة التونسية للضمان SOTUGAR -لضمان تمويل الصادرات -بعمولة منخفضةاالاجراء عدد 5 :تدعيم التكوين في القطاعاالاجراء عدد 6 :تدعيم مركز التكوين المهني بالقصرين من خلال توسعة وادراج اختصاصات جديدة لصناعات النسيج والملابس.*قصد المحافظ على المؤسسات المنتصبة بجهة القصرين ودفع الاستثمار في القطاع بالجهة.االاجراء عدد7 : تدعيم التكوين المهني المستمر بحذف التكوين الاساسي من شروط الانتفاع بحقوق السحب الفردي.* تمكين مؤسسات القطاع من القيام بعمليات التكوين المستمر والية السحب الفردي على غرار المؤسسات المنتفعة بالية التسبقة على الاداءاالاجراء عدد8 : مراجعة كراس الشروط في اتجاه تطوير التكوين المهني المستمر، الية السحب الجماعي للمؤسسات المصدرة كليا.*المراجعة في اطار من الشراكة بين المهنة والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية *التركيز على الاحسن فنيا الاجراء عدد 9 : تمكين المركز الفني للنسيج والمركز الفني للجلود والاحذية من حصة سنوية على موارد المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية للقيام بمهام تكوين على الية السحب الجماعي.*يتمثل المقترح في تمكين cncc ;cettx من ميزانية سنوية على موارد cnfcpp (الية حقوق السحب الجماعي).*لانجاز عمليات التكوين المستمر لفائدة مؤسسات القطاع وخاصة المؤسسات الصغرى *امتياز لفترة محددة (3 سنوات).االإجراء عدد 10 : رصد إعتمادات إضافية بقيمة 2,2 مليون دينار لفائدة قطاع النسيج والملابس إلى ميزانية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وذلك قصد إنجاز الأعمال التالية خلال الفترة 2017- 2019 *تنظيم ندوات للتعريف بفرص الإستثمار المتاحة *تنظيم أسبوع وطني للنسيج والملابس *تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة مع أهم أصحاب القرار في كبرى الماركات العالمية وتحفيزهم على الإستثمار بتونس *إعداد ومضات إشهارية للتشجيع على إستهلاك المنتوج التونسي.الاجراء عدد 11 : التسريع بانجاز محطة التطهير الجماعية بالمنستير ومنطقة التكملة التابعة للقطب التنموي المنستير الفجة.*دعوة الديوان الوطني للتطهير للاسراع في انجاز محطة التطهير الجماعية بالمنستير * تمت المصادقة على طلب العروض بتاريخ 28 ماي 2017االإجراء عدد 12 : رصد إعتمادات إضافية بقيمة 4,5 مليون دينار إلى ميزانية مركز النهوض بالصادرات للقيام بالبرنامج الإشهاري والترويجي لقطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية خلال الفترة 2017-2019 *تكثيف عمليات الترويج والتعريف بقطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية خاصة بالأسواق الواعدة.االاجراء عدد 13 : تامين فتح شبابيك فروع بنكية بالموانئ الجوية والبحرية ايام السبت والاحد لتمكين المؤسسات المصدرة من القيام بعمليات ايداع الفاتورة النهائية للتصدير.االإجراء عدد 15 : عدم مطالبة المؤسسات المصدرة بتأشيرة الشحن عند تسويق 30 بالمائة من قيمة منتجاتها بالسوق المحلية وذلك إلى حين الإنتهاء من إعداد المنظومة الإعلامية الخاصة بتمكين هذه المؤسسات من تأشيرات الشحن بصفة آلية ... الاجراء عدد 17 : تدعيم خلية "sos export التابعة للديوانة التونسية والموجودة بمركز النهوض بالصادرات بالموارد البشرية والمادية اللازمة.الاجراء عدد 18 : ادراج تخفيض الاداءات على سراويل الدجينز بججول الأعمال اللجنة المشتركة التونسية والامريكية *بهدف تحسين نفاذ المنتجات التونسية الى الاسواق الأمريكية.االاجراء عدد 19: ادراج تخفيض في الاداءات الموظفة على صادرات منتجات النسيج والملابس والجلود والاحذية بجدول اعمال اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية *بهدف تحسين نفاذ المنتجات التونسية للسوق الجزائرية.االإجراء عدد 20: مراجعة التشريعات القانونية المعمول بها حاليا بهدف تمكين المؤسسات المصادرة كليا من امكانية الإختيار عند بيع 30 بالمائة من منتجاتها بالسوق المحلية بين خلاص المعاليم والأداءات على المواد الأولية، أوخلاص المعاليم والأداءات على المنتجات النهائية *الإجراء سيمكن من تقليص الآجال بصفة كبيرةاالإجراء عدد 21 : دعوة المشترين العموميين إلى التزود من السوق المحلية "إنتاج الملابس وصنع الأحذية والمنتجات الجلدية".*وضع شرط إنجاز محلي ل50 بالمائة من الصفقة المسندة في إطار طلب عروض دولي، (عمليات الزرد والحياكة والتكملة والخياطة... ) *دعوة كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الصحة إلى تشريك المصالح الفنية المعنية بوزارة الصناعة والتجارة في اللجان الخاصة بخصوص الشراءات والملابس والأحذية.الاجراء عدد 22 : تكثيف الرقابة على نشاط توريد الملابس المستعملةوتفعيل بند اتلاف الاحذية والمصنوعات الجلدية المستعملة او اعادة تصديرها *الحصة المرخص فيها للترويج بالسوق المحلية بمقتضى الامر 2396-1995 ، 12 بالمائة من الاستهلاك الوطني للملابس.*ينص الامر على اتلاف الاحذية والمنتوجات الجلدية المستعملة او اعادة تصديرها.الاجراء عدد 23:دعوة موردي الماركات الاجنبية المنتصبة في تونس في اطار الامتياز التجاري "فرنشيز"وتحفيزهم على التصنيع المحلي باستثمار مباشر او غير مباشر واشتراط التزود محليا بخدمات مسداة من قبل مؤسسات تونسية.ديجة