القبض على عصابة اختصت في سرقة النحاس بمدينة قصور الساف

Vendredi 09 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-09 17:51:22

- تمكّنت الوحدات الأمنية في المهدية، الجمعة بمدينة قصور الساف، من القبض على عصابة اختصت في سرقة مادة النحاس تتكون من ثلاثة أشخاص ، وفق ما أكّده مصدر أمني لمراسل "وات".وأضاف نفس المصدر أن العصابة، التي تتكوّن من رجل وزوجته وصهره وهم أصيلو ولاية صفاقس، اقترفت عدة سرقات بكل من سيدي علوان والبرادعة وقصور الساف من ولاية المهدية، مبيّنا في نفس الإطار، أن الزوج محل أربع برقيات تفتيش تتضمّن أحكاما بالسجن لا تقلّ عن خمس سنوات لكل حكم فيما تحمل الزوجة هوية مزيفة.وتفيد المعطيات المجمعة أن العصابة تتنقل بواسطة سيارة تم تأجيرها وتغيير لوحتها المنجمية بأخرى تعود لسيارة خاصة.وحجزت الوحدات الأمنية، خلال هذه العملية، كمية من النحاس تبلغ قيمتها 9 آلاف دينار (300 مترا من الكوابل النحاسية بزنة 210 كلغ).ويذكر أن سرقات كوابل النحاس تسببت في اختلال المكالمات الهاتفية في الجهة علاوة على الخسائر المادية التي تتكبدها المجموعة الوطنية في إصلاح الأعطاب وتعويض الكوابل المسروقة.جمال/جود