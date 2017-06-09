Radio Babnet Tunisie  On Air: Latifa Arfaoui - Ma-Wahashtaksh  
Régions

القبض على عصابة اختصت في سرقة النحاس بمدينة قصور الساف

Vendredi 09 Juin 2017
بــاب نــات - تمكّنت الوحدات الأمنية في المهدية، الجمعة بمدينة قصور الساف، من القبض على عصابة اختصت في سرقة مادة النحاس تتكون من ثلاثة أشخاص ، وفق ما أكّده مصدر أمني لمراسل "وات".

وأضاف نفس المصدر أن العصابة، التي تتكوّن من رجل وزوجته وصهره وهم أصيلو ولاية صفاقس، اقترفت عدة سرقات بكل من سيدي علوان والبرادعة وقصور الساف من ولاية المهدية، مبيّنا في نفس الإطار، أن الزوج محل أربع برقيات تفتيش تتضمّن أحكاما بالسجن لا تقلّ عن خمس سنوات لكل حكم فيما تحمل الزوجة هوية مزيفة.

وتفيد المعطيات المجمعة أن العصابة تتنقل بواسطة سيارة تم تأجيرها وتغيير لوحتها المنجمية بأخرى تعود لسيارة خاصة.

وحجزت الوحدات الأمنية، خلال هذه العملية، كمية من النحاس تبلغ قيمتها 9 آلاف دينار (300 مترا من الكوابل النحاسية بزنة 210 كلغ).
ويذكر أن سرقات كوابل النحاس تسببت في اختلال المكالمات الهاتفية في الجهة علاوة على الخسائر المادية التي تتكبدها المجموعة الوطنية في إصلاح الأعطاب وتعويض الكوابل المسروقة.

جمال/جود


Publié le:2017-06-09 17:51:22

cadre-20a13f011bbf922d1094f18d3f474701-2017-06-09 17:51:22
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143877



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12365,2

  • (08 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75247 DT        1$ =2,43816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08 juin)   772,0 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143877 497|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires