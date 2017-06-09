''مرصد شاهد'' ينظم بسوسة الملتقى الوطني حول الإستعدادات لملاحظة الإنتخابات البلدية

وأفاد رشدي بوعزيز عضو الهيئة المديرة لمرصد شاهد، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، بأن هذا الملتقى الذي يتواصل على إمتداد ثلاثة أيام، يهدف إلى تركيز آليات العمل والإتصال بين المنسقين الجهويين والهيئة المديرة، وتحديث أدوات العمل من إستمارات وتقارير ملاحظة المرحلة الانتخابية، ولاسيما مرحلة تسجيل الناخبين وما تتطلبه من تدقيق في السجل الانتخابي.
وأوضح أن المنسقين الجهويين سيستفيدون خلال أشغال هذا الملتقى، من تكوين أكاديمي يؤمنه عدد من الخبراء والمسيرين الذين سيقدمون بالخصوص شرحا مفصلا لخصائص القانون الانتخابي المعتمد في الإنتخابات البلدية، وآليات الرقابة في مادة النزاع الإنتخابي.
وأضاف أن تنظيم هذا الوطني الملتقى، يأتي بعد قيام مرصد شاهد بدور فعال في مناقشة ونقد الإطار القانوني المنظم للديمقراطية المحلية، وهو ما يتجلى في المساهمة بمقترحات لتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء، وتقديم مقترحات لإثراء مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، وكذلك بعد الإعلان عن الروزنامة الانتخابية وإقتراب آجال تسجيل الناخبين في 19 جوان الجاري.
وذكر بوعزيز بأن مرصد شاهد الذي تأسس سنة 2011 ، وراقب إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي والإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 ، ومؤخرا إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء، يعمل حاليا على تكوين 350 ملاحظا على المدى الطويل للإستحقاق الإنتخابي القادم، موزعين على كامل تراب الجمهورية.
عماد
Publié le:2017-06-09 19:08:33
Par:karimyousef (France ) Par Mobile
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