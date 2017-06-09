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عمال مصنع الجبس بوادي الغاز في تطاوين يطالبون السلط الجهوية بالتوسط لإعادة فتح المصنع

Vendredi 09 Juin 2017
بــاب نــات - التجأ، اليوم الخميس، عدد من عمال مصنع الجبس بوادي الغاز من معتمدية تطاوين الشمالية، المغلق لليوم السادس عشر على التوالي، الى مقر الولاية لمطالبة السلط الجهوية بالتوسط لإعادة فتح المصنع الذي يعملون فيه، والعودة الى طاولة الحوار مع صاحبه الذي لم ينفذ الاتفاقات السابقة، حسب ما أفاد به أحد العمال في تصريح لمراسل (وات) بتطاوين.

وأوضح ذات المصدر أن العمال لم يشنوا أي حراك منذ إحداث المصنع قبل 15 سنة، ولم يحتجوا إلا مؤخرا بتنفيذ وقفة احتجاجية قابلها صاحب المصنع بعدة اجراءات أججت الوضع، وتمثلت في طرد 11 عاملا، وتهديد 120 آخرين بالطرد في حال لم يعودوا الى العمل خلال 24 ساعة، ومعاقبة ما بين 10 و15عاملا بالطرد لمدة سبعة أيام، على حد قوله.

وأكد ذات المصدر أنه توجه مع عدد من زملائه الى التفقدية الجهوية للشغل للتظلم والمطالبة بمعاينة الظروف التي يعملون فيها للتحقق من شرعية مطالبهم بدءا بالسلامة المهنية، الا انهم لم يجدوا أي مساندة وتفهم، وفق تعبيره .

وتتمثل المطالب الشغلية لعمال مصنع الجبس المشار إليه آنفا، اساسا، في الحد ممن تأثير الغبار، وصرف عدد من المنح منها منحة الحليب والغبار والخطر والاعياد، و تعميم منحة الانتاج، وذلك حسب ما جاء في وثيقة صادرة عن تمثيلية العمال وتلقى مراسل (وات) في الجهة نسخة منها.
يذكر ان مصنع الجبس بوادي الغاز الذي يصدر منتوجه لعدة دول افريقية، يعد أول وحدة لتحويل الجبس تم بعثها في الجهة ، ويشغل 240 عاملا، ويشمل أربع وحداث انتاج لعدة اصناف من هذه المادة التي يوجد ثاني مخزون عالمي منها في ولاية تطاوين.

مر/يسر

Publié le:2017-06-09 08:38:37

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1 de 1 commentaires pour l'article 143847

Almokh  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juin 2017 à 08h 52m |           
!!!!! قالك يحبوا التنمية و التشغيل هاتولهم مستثمرين من المريخ



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