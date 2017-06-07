انطلاق اجتياز الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا بمختلف ولايات الجمهورية

Mercredi 07 Juin 2017



بــاب نــات

ولاية نابل

ولاية منوبة

ولاية القصرين

ولاية قبلي

ولاية مدنين

ولاية قابس

ولاية تطاوين

ولاية المنستير

ولاية الكاف

بن عروس





Publié le:2017-06-07 13:54:32

- انطلقت اليوم الاربعاء 07 جوان بكامل ولايات الجمهورية، الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا 2017/2016 التى ستتواصل الى غاية يوم 14 جوان، والتى يتقدم لاجتيازها هذه السنة نحو 130280 مترشحا ينقسمون إلى 76633 اناثا و53647 ذكورا.يجتاز 8427 تلميذا وتلميذة امتحانات الباكالوريا في ولاية نابل من بينهم 6541 ينتمون إلى المؤسسات العمومية و1554 إلى المؤسسات الخاصة و332 مترشحا بصفة فردية، لتحتل بذلك ولاية نابل المرتبة الأولى من حيث عدد المترشحين، وفق ما ذكرته المندوبة الجهوية للتربية بنابل سعيدة الصيد.وأكدت الصيد انه "تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان حسن سير الاختبارات وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والأمنية"، واشارت الى انه تم "تركيز 36 مشوشا صوتيا للتصدي لحالات الغش باستعمال الهواتف الذكية".وذكرت بالمناسبة أن "عدد الحالات الاستثنائية بلغ خلال السنة الدراسية الحالية 8 تلاميذ من ذوي الإعاقة البصرية المتوسطة و6 تلاميذ يحملون إعاقة عضوية ومتوسطة وتلميذان يحملان إعاقة عضوية حادة".وأوضحت في السياق ذاته، أن الحالات الاستثنائية يتمتعون بإجراءات خاصة تتمثل في إضافة ثلث الوقت المخصص لكل مادة وتضخيم الخط لذوي الإعاقة البصرية وتعيين تلميذ يكتب بإملاء من المترشح بالنسبة للتلاميذ ذوي الإعاقات العميقة.يجتاز بولاية منوبة 4735 مترشحا منهم 3782 مترشحا من المؤسسات العمومية و752 مترشحا من المؤسسات الخاصة و201 مترشحا فرديا، امتحانات مناظرة الباكالوريا، موزعين على 16 مركز امتحان بمختلف معتمديات ولاية منوبة، سيقع تجميع الامتحانات منها إلى مركز الإيداع الوحيد المخصص بمقر المدرسة الإعدادية النموذجية بمنوبة.ويتوزع مترشحو المعاهد العمومية على 1248 مترشحا في الاقتصاد والتصرف، و762 مترشحا في شعبة العلوم التجريبية، و593 مترشحا في شعبة العلوم التقنية، و551 مترشحا في شعبة الآداب، و347 مترشحا في شعبة الرياضيات، ثم 259 مترشحا في شعبة علوم الإعلامية، و17 مترشحا في شعبة الرياضة.وتشهد الدورة الرئيسة لامتحانات الباكالوريا بولاية منوبة، التي جندت لها المندوبية الجهوية للتربية 628 أستاذا مصححا في مختلف الشعب والاختصاصات، تسجيل حالات خاصة تتمثل في اجتياز 3 مساجين الاختبارات بالسجن المدني بالمرناقية في شعب علوم الاعلامية والعلوم التجريبية والآداب، كما تمتع 08 من حاملي اعاقات بإجراءات تكبير الخط وإضافة ثلث الوقت لتلاميذ من ذوي البطء في الكتابة وتوفير تلميذ كاتب لمترشح عاجز عن الكتابة.كما شهدت الامتحانات بمعهد منوبة اجتياز مترشحة بصفة فردية تبلغ من العمر 64 سنة (سعاد التليلي) وهي ممرضة متقاعدة اجتازت امتحان الباكالوريا سنة 1976، لكن لم يحالفها الحظ حينها بالنجاح لتعاود الكرة بعد تخرج ابنها وابنتها.وقد تابع والي منوبة احمد السماوي مصحوبا بالمعتمد الاول والمندوب الجهوي للتربية وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية صبيحة اليوم إجراء امتحانات الباكالوريا بمعهد حمودة باشا ومعهد منوبة، حيث تحدث الى بعض المترشحين متمنيا لهم النجاح والتوفيق وحاثا الإطار التربوي والإداري على ضمان حسن الظروف لاجتياز الامتحانات .في أجواء وصفت بالعادية، انطلقت الامتحانات بمختلف معتمديات ولاية القصرين، حيث التحق 5893 مترشحا ب27 مركز اختبار كتابي، ويتوزع المترشحون بين 4719 مترشحا من المؤسسات العمومية و977 مترشحا في المؤسسات الخاصة و197 مترشحا بصفة فردية، وتحتل شعبة الاداب المرتبة الأولى من حيث عدد المترشحين ب2557 مترشحا، في حين تحتل شعبة الرياضة المرتبة الأخيرة ب23 مترشحا، وفق ما ذكره المكلف بالإعلام بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين ماهر قاسمي.وأوضح قاسمي لمراسلة (وات) بالجهة أن "ولاية القصرين تسجل هذه السنة مترشحين بالسجن المدني بالقصرين، الأول شعبة آداب والثاني شعبة اقتصاد وتصرف"، واكد أنه "تم بالتنسيق مع المصالح المعنية بهذه المؤسسة السجنية لتوفير الظروف الملائمة لضمان السير العادي للامتحان من قاعة مراجعة وكتب ومراجع ووضع أساتذة على ذمتهما".وذكر أنه "تم خلال الأسابيع القليلة المنقضية عقد سلسلة من الجلسات بمقر الولاية جمعت مختلف الأطراف المعنية من سلط جهوية وأمنية وعسكرية ومصالح تربوية، تم خلالها إعداد خطة أمنية لضمان السير العادي لامتحان الباكالوريا وضبط الاستعدادات اللوجستية والبيداغوجية، كما تم عقد اجتماعات مع المصالح البلدية بهدف مزيد العناية بمحيط مراكز الاختبارات من حيث النظافة، والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية في صفوف التلاميذ بهدف تحسيسهم بضرورة الابتعاد عن مظاهر الغش والعنف اللفظي والمادي، وكل ما من شأنه أن يحرمهم من اجتياز الامتحانات، وأيام دراسية بغية تحسين نتائج الباكالوريا التي تعتبر متدنية بالجهة".وبخصوص تركيز آلات التشويش على الهواتف الجوالة للتصدي لظاهرة الغش الالكتروني، بين المصدر ذاته أنه "تم تركيز أجهزة جديدة بأغلب المراكز الكتابية بالولاية باستثناء 5 مراكز وهي المعهد النموذجي ومعهد حيدرة ومعهد الرخمات بسبيطلة ومعهد تلابت بفريانة ومعهد "حي الزهور " بالقصرين المدينة نظرا لعدم تسجيل حالات غش بها سابقا" وفق قوله.وأكد ضرورة "حمل الشارة من طرف الإطارات التربوية داخل مراكز الامتحانات وعدم قطع التيار الكهربائي والماء الصالح للشراب خلال فترة الامتحانات بهذه المراكز والحرص على المتابعة اليومية لسير الامتحانات من طرف المعتمدين وبقية الأطراف المعنية وإعلام سلطة الإشراف حينيا بأي طارئ لاتخاذ ما يتعين في الابان".ولمزيد الاطلاع على سير الامتحانات أدى صباح اليوم والي الجهة حسن الخديمي والمندوب الجهوي للتربية محمد لطفي نصرلي زيارات ميدانية لعدد من مراكز الامتحانات بالجهة.وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الجمعة 23 جوان، ودورة المراقبة (التى ستجرى من 27 الى 30 جوان)، يوم 8 جويلية، وقد تم تخصيص 13 مركزا للاصلاح بالقصرين.تقدم 2262 تلميذا وتلميذة لاجتياز اختبارات البكالوريا ب16 مركزا كتابيا موزعين على كافة معتمديات ولاية قبلي، 1818 من المترشحين ينتمون الى المؤسسات التعليمية العمومية في حين يبلغ عدد المترشحين من المعاهد الخاصة 339 مترشحا وتقدم لاجراء هذا الامتحان بصفة فردية 105 مترشحين.وذكر المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي لمراسل (وات) بالجهة ان "الحالات الخاصة التي تجري امتحانات البكالوريا في ظروف استثنائية، سهلتها لهم المندوبية الجهوية للتربية بالتعاون مع بعض الادارات الاخرى، تتمثل في تقدم تلميذ حامل للجنسية الفرنسية مقيم بالجهة منذ سنتين لاجتياز الامتحان"، وقد عبر المترشح لمراسل (وات) عن "تقديره للتسهيلات التي امنها له القائمون على الشان التربوي بالجهة من خلال تمكينه من اجراء هذا الامتحان في شعبة علوم الاعلامية واعفائه من عديد المواد باللغة العربية، وتمكينه من اجراء اختبار مادة الفلسفة باللغة الفرنسية".كما تم تمكين احد نزلاء السجن المدني بقبلي من الترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا في شعبة الاداب (ما زال موقوفا بعد الحكم عليه ابتدائيا ب5 سنوات سجنا) الذي اكد في تصريح لمراسل (وات) ان "السجن لا يمثل عائقا امام النجاح وتحقيق ما يصبو اليه من احلام"، كما تم تمكين تلميذة تم ايواؤها بالمستشفى الجهوي بقبلي منذ 4 ايام من اجراء الامتحان في شعبة الاداب عبر تامين مراقبين على عين المكان لتؤكد بدورها لمراسل (وات) ان "ظروف الامتحان بالمستشفى مقبولة رغم تخوفها من اجراء هذا الاختبار".واوضح المندوب الجهوي للتربية انه "لاول مرة بالجهة يحتل عدد المترشحين لاجراء امتحانات البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية الصدارة من حيث تقسيم التلاميذ حسب الشعب ب494 مترشحا، متقدمين على المترشحين من شعبة الاداب التي طالما كانت تمثل الشعبة الاكثر استقطابا لتلاميذ الجهة، في حين تحتل هذه السنة المرتبة الثانية ب456 مترشحا، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف ب434 تلميذا وتلميذة، ثم شعبة العلوم التقنية ب235 مترشحا، تليها شعبة علوم الاعلامية ب82 مترشحا، فشعبة الرياضيات ب78 مترشحا، لتحتل شعبة الرياضة المرتبة الاخيرة ب39 مترشحا".وللاشارة فان ولاية قبلي تحتوي على مركز اصلاح وحيد، وقد تم ايداع وثائق الامتحانات بمركز الايداع بقبلي منذ عشية الاحد الماضي، وتسهر المؤسستين العسكرية والامنية على تامين توزيع وجمع الامتحانات يوميا، وفق ما اكده المندوب الجهوي للتربية.انطلقت الامتحانات بولاية مدنين في ظروف طبيعية ب29 مركز امتحان، استقبلت جميعها 4720 مترشحا بين تعليم عمومي وخاص وبصفة فردية، دون وجود حالات خاصة هذه السنة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتربية بولاية مدنين رحومة المحضاوي.واوضح رحومة لمراسلة (وات) ان المترشحين يتوزعون بين 4065 تلميذا وتلميذة من التعليم العمومي و470 مترشحا من مؤسسات التعليم الخاص، فيما ترشح 185 تلميذا بصفة فردية.وتم هذه السنة تكثيف معدات التشويش على الاجهزة الالكترونية للحد من الغش، التي اصبحت تمثل اجهزة التواصل الالكتروني احد ابرز اداتها الاساسية، وهو ما كثف هذه السنة بالخصوص عملية المراقبة على اجهزة الهواتف المحمولة للتلاميذ من خلال منعهم من حملها داخل القسم وتجميعها بعد ان يتم وضع ملصقة عليها تحمل اسم صاحبها.ويوجد بالجهة مركز اصلاح بكل من جزيرة جربة ومدينة مدنين، في حين يوجد مركز تجميع وتوزيع وحيد بمقر المندوبية الجهوية للتربية.يجتاز امتحان الباكالوريا بولاية قابس في هذه الدورة 4710 تلميذ وتلميذة يوزعون بين 23 مركزا للاختبارات الكتابية، ويقوم بعمليات المراقبة 1733 استاذا واستاذة.ويتوزع التلاميذ الذين يجتازون الامتحان الى 3720 من المعاهد العمومية و823 من المعاهد الخاصة و167 مترشحا ومترشحة بصفة فردية.وتابع والي قابس منجي ثامر سير الامتحان بكل من معهد فرحات حشاد بالمدينة ومعهد حي الامل بقابس الجنوبية ومعهد العقوب بمارث ومعهد الواحة بشنني، حيث عاين عن قرب الاجواء التى تم فيها اجتياز الاختبارات وتامين المراكز من قبل عناصر الامن.سيدي بوزيد توجه 4919 تلميذا وتلميذة من ولاية سيدي بوزيد لاجتياز امتحان الباكالوريا منهم 4012 مترشحا بالنسبة للتعليم العام و584 مترشحا في التعليم الخاص و323 بصفة فردية، ويتواجد بشعبة الآداب 2259 مترشحا، والرياضيات 281 مترشحا، وشعبة العلوم التجريبية 786 مترشحا, وشعبة الاقتصاد والتصرف 672 مترشحا، وشعبة العلوم التقنية 713 مترشحا، وشعبة علوم الاعلامية 152 مترشحا، وشعبة الرياضة 56 مترشحا.وذكر المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد المولدي عيفة في تصريح لمراسل (وات) انه تم تخصيص 27 مركز اختبار كتابي، و2392 لجنة مراقبة ومركز اصلاح، الى جانب القيام بتكوين رؤساء مراكز الاختبارات الكتابية في جميع المستويات لضمان سير الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف.ودعا بالمناسبة مختلف مكونات المجتمع المدني والسلط الجهوية والمحلية الى التعاون لإنجاح مختلف الامتحانات الوطنية وضمان سيرها في أحسن الظروف.يشار الى اجراء مترشحة بشعبة الاداب، اختبارات الباكالوريا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، بسبب تعرضها الى كسور، ويبلغ عمر اكبر مترشح 63 سنة.استقبل 11 مركز امتحان بمختلف معتمديات ولاية تطاوين (باستثناء الذهيبة) 1859 مترشحا ومترشحة موزعين على 7 شعب منها شعبة الرياضة التي تضم 20 مترشحا، فيما كان لشعبة الاداب حوالي ثلث العدد الجملي للممتحنين.وقد استعدت المندوبية الجهوية للتربية منذ فترة للامتحانات ووفرت لها كل شروط النجاح دون تسجيل اي حالات خاصة في هذه الدورة الرئيسية.انطلقت اختبارت الباكالوريا بولاية المنستير في ظروف طيّبة، حيث يجتاز اليوم 6676 مترشحا ومترشحة الامتحانات في 29 مركز اختبار كتابي يوجد به أكثر من 2000 أستاذ مراقب وأستاذة مراقبة مع وجود حوالي 10 تلاميذ لهم حالات خصوصية متعلقة بتضخيم الخط أو إضافة ثلث الوقت أو تخصيص تلميذ كاتب لهم، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالمنستير رضا عمارة في تصريح صحفي من مركز الامتحان معهد الهادي خفشة بالمنستير.وركزت للتصدى لمحاولات الغش 32 آلة تشويش ذات جودة في مختلف مراكز الامتحانات، حيث تم بمعهد الهادي خفشة تركيز آلتي تشويش، ويوجد مركزان للاصلاح وأكثر من 1000 أستاذ وأستاذة سيقومون بعملية الاصلاح، ويشارك في تأمين سير الاختبارات في مختلف مراكز الامتحان، عناصر الامن والجيش الوطنيين إلى جانب أعوان الصحة.وثمن والي المنستير عادل الخبثاني في تصريح صحفي على هامش معاينته ظروف وسير انطلاق اختبارات الباكالوريا بمركز الامتحان معهد الهادي خفشة جهود الاطارات التربوية والمؤسستين العسكرية والأمنية المساهمة في تأمين السير العادي لهذه الامتحانات.يشارك في اجتياز امتحان الباكالوليا بولاية الكاف 3439 تلميذا وتلميذة موزعين على 11 مركزا، تم توفير كافة الظروف الامنية والنفسية والوقائية لفائدتهم، وفق ما اكده المندوب الجهوي للتربية الحبيب الكعبي لمراسل (وات) بالجهة، واضاف الكعبي انه "تم تمتيع 8 تلاميذ بثلث الوقت الاضافي وتلميذ بمرافقة كتابية اعتبارا لظروفهم الخاصة كالبطء في الكتابة او الاصابة باعاقة" كما حرصت الاطراف المعنية على الحد من مشاكل تجميع الاختبارات من خلال تخصيص مركز للغرض واخر للاصلاح، مع تكثيف عمليات التنسيق مع مختلف المصالح المتدخلة في هذه العملية بما جعل الامتحانات تدور في يومها الاول في اجواء وصفت ب"المتميزة".بلغ عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا من مختلف الشعب هذه السنة بولاية بن عروس 7952 مترشحا، منهم 1235 من التعليم الخاص، و380 مترشحا بصفة فردية، موزعين على 25 مركز اختبار كتابي.وبلغ عدد المترشحين المتمتعين بالاجراءات الاستثنائية لهذه السنة 43 مترشحا منهم 32 مترشحا من المكفوفين الذين يحتازون الاختبارات بمعهد المكفوفين ببئر القصعة، كما تجتاز التلميذة نرجس اللطيف باكالوريا اقتصاد وتصرف الاختبارات الكتابية بالمستشفى الجهوي بالياسمينات، حيث تم تخصيص قاعة لها مع تمكينها من كل المتطلبات لاجتياز الاختبارات كغيرها من الممتحنين بمراكز الامتحانات في الظروف العادية.مراسلون/باشا