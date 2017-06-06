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Politique

لجنة التشريع تقرر العمل بنظام الحصتين، ليلا ونهارا، لإتمام المصادقة على القانون الإطاري للهيئات الدستورية

Mardi 06 Juin 2017
بــاب نــات - تعقد لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب جلسة عمل ليلية مساء اليوم الثلاثاء 6 جوان 2017 على الساعة التاسعة ليلا للاستماع الي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية حول مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.

وتواصل اللجنة العمل حول نفس مشروع القانون المذكور يوم غد الاربعاء 7 جوان 2017 بداية من 9:30 صباحا ثم تواصل ليلا اثر الافطار على الساعة 21:00 ليلاً وهكذا حتى تتم المصادقة على هذا المشروع المهم في مسار ارساء الهيئات الدستورية.

يذكر أنه عملا بقرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس غرة جوان 20177، قررت لجنة التشريع العمل بنظام الحصتين، ليلاً ونهارا، لإتمام المصادقة على القانون الإطاري للهيئات الدستورية بهدف اتمام المصادقة على هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.




Publié le:2017-06-06 10:53:59

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