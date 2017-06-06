لجنة التشريع تقرر العمل بنظام الحصتين، ليلا ونهارا، لإتمام المصادقة على القانون الإطاري للهيئات الدستورية

وتواصل اللجنة العمل حول نفس مشروع القانون المذكور يوم غد الاربعاء 7 جوان 2017 بداية من 9:30 صباحا ثم تواصل ليلا اثر الافطار على الساعة 21:00 ليلاً وهكذا حتى تتم المصادقة على هذا المشروع المهم في مسار ارساء الهيئات الدستورية.
يذكر أنه عملا بقرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس غرة جوان 20177، قررت لجنة التشريع العمل بنظام الحصتين، ليلاً ونهارا، لإتمام المصادقة على القانون الإطاري للهيئات الدستورية بهدف اتمام المصادقة على هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
Publié le:2017-06-06 10:53:59
Par:sinbad (Qatar )
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