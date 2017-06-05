تونس تشارك ابتداء من اليوم في أشغال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي

وستناقش هذه الدورة إلى جانب تقديم تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول "العمل والتغيرات المناخية: المبادرة الخضراء" مسائل تتعلق بهجرة اليد العاملة والتشغيل والعمل اللائق في خدمة السلام.
وستتولى الدورة أيضا متابعة تنفيذ إعلان منظمة العمل الدولية حول "العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة"، المنبثق عن المنظمة سنة 2008.
وستنعقد في اليوم قبل الأخير للدورة (15 جوان الجاري)، "القمة حول عالم العمل" التي ستسلط الضوء حول مبادرة مائوية منظمة العمل الدولية حول النساء في العمل.
Publié le:2017-06-05 17:08:48
Par:mandhouj (France )
Sur:السعودية والبحرين والإمارات ومصر تقطع علاقاتها بقطر