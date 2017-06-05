تونس تشارك ابتداء من اليوم في أشغال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي

Lundi 05 Juin 2017



بــاب نــات - تشارك تونس ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم 16 جوان الجاري، في أشغال الدورة السادسة بعد المائة (106) لمؤتمر العمل الدولي بجينيف السويسرية وذلك بوفد ثلاثي يضم الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ويترأسه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.



وستناقش هذه الدورة إلى جانب تقديم تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول "العمل والتغيرات المناخية: المبادرة الخضراء" مسائل تتعلق بهجرة اليد العاملة والتشغيل والعمل اللائق في خدمة السلام.



وستتولى الدورة أيضا متابعة تنفيذ إعلان منظمة العمل الدولية حول "العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة"، المنبثق عن المنظمة سنة 2008.



وستنعقد في اليوم قبل الأخير للدورة (15 جوان الجاري)، "القمة حول عالم العمل" التي ستسلط الضوء حول مبادرة مائوية منظمة العمل الدولية حول النساء في العمل.







Publié le:2017-06-05 17:08:48

