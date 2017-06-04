المترشحون لبكالوريا 2017، يمكنهم الاطلاع على رموز المراقبة المستمرة عبر الانترنت، بداية من يوم الاثنين

Dimanche 04 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-04 21:09:30

- يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لإجتياز امتحان البكالوريا دورة جوان 2017، بداية من يوم غد الاثنين 5 جوان وإلى غاية 9 جوان الجاري الإطلاع على أعداد رموز المراقبة المستمرة (رمز المعدل السنوي، رمز السيرة، العدد النهائي في مادة التربية البدنية) الراجعة بالنظر عبر الموقع التالي: www.edunet.tn ، وذلك بحسب بلاغ، صادر عن وزارة التربية، اليوم الأحد.ويتعين تبعا لذلك، على المعنيين، المبادرة بالدخول إلى الموقع المشار إليه أعلاه للإطلاع على أعدادا ورموز المراقبة المستمرة.وأشارت الوزاراة إلى أنه في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية و الخاصة في أجل أقصاه يوم 9 جوان 2017.بهج