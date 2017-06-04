Radio Babnet Tunisie  On Air: Saba7 - Hbib Al Jamaheer  

المترشحون لبكالوريا 2017، يمكنهم الاطلاع على رموز المراقبة المستمرة عبر الانترنت، بداية من يوم الاثنين

Dimanche 04 Juin 2017
بــاب نــات - يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لإجتياز امتحان البكالوريا دورة جوان 2017، بداية من يوم غد الاثنين 5 جوان وإلى غاية 9 جوان الجاري الإطلاع على أعداد رموز المراقبة المستمرة (رمز المعدل السنوي، رمز السيرة، العدد النهائي في مادة التربية البدنية) الراجعة بالنظر عبر الموقع التالي: www.edunet.tn ، وذلك بحسب بلاغ، صادر عن وزارة التربية، اليوم الأحد.

ويتعين تبعا لذلك، على المعنيين، المبادرة بالدخول إلى الموقع المشار إليه أعلاه للإطلاع على أعدادا ورموز المراقبة المستمرة.
وأشارت الوزاراة إلى أنه في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية و الخاصة في أجل أقصاه يوم 9 جوان 2017.
بهج



Publié le:2017-06-04 21:09:30

cadre-98f5f73b4241e3b2945231d03c836b9d-2017-06-04 21:09:30
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143645



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12363,7

  • (1er juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74385 DT        1$ =2,44304 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1er juin)   921,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143645 1126|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires