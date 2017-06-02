حجز منتوجات غذائية سريعة التعفن بقفصة

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 21:02:31

- تمكن ، اليوم الجمعة، فريق الوحدة المحلية بالرديف من ولاية قفصة بالتعاون مع الشرطة البلدية، من حجز منتوجات غذائية سريعة التعفن على متن شاحنة كانت ظروف التبريد فيها غير سليمة، حسب ما أفاد به كاهية مدير الصحة البيئية بالجهة، عمر عبدلي، مراسل (وات) بالجهة.و أوضح أن عملية الحجز هذه تندرج في اطار تنفيذ برنامج عمل الإدارة الفرعية للصحة البيئية بقفصة، خلال شهر رمضان، و المتعلق بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية بالمحلات المفتوحة للعموم، مشيرا إلى أن المنتوجات المحجوزة تمثلت في حوالي 7800 علبة "ياغرت" مختلفة الأحجام، و493 عصير حليب، وحوالي 163 كلغ من الجبن المبشور، و144 قطعة جبن، و142 علبة حليب "رايب"، و161 "لبن"، وقد أحيلت على السلطات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنها .وأضاف أن عمليات المراقبة الصحية مازالت متواصلة وقد تم التركيز في أولى أيام شهر رمضان على المواد الغذائية من خلال تسخير 12 فريقا للمراقبة في الفترة المسائية بالإضافة إلى فرق ليلية .وقد تم خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان القيام بـ471 زيارة تفقد صحي، أسفرت عن توجيه 34 تنبيها كتابيا للمحلات المخلة بشروط حفظ الصحة، كما تم رفع 89عينة من المواد الغذائية لإخضاعها للتحاليل البيولوجية اللازمة، الى جانب تحرير 10 محاضر عدلية إثر تسجيل مخالفات صحية، وحجز 280 كلغ من المواد الغذائية من لحوم وحليب وغيرها، حسب ذات المصدر.ودعا العبدلي المستهلكين بالجهة إلى ضرورة أخذ الحيطة من المحلات التي لا تتوفر فيها شروط حفظ الصحة، مشددا على ضرورة أن يلتزم ناقلو المواد الغذائية بتوفير الظروف الصحية اللازمة أثناء نقلها .مر/أم