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بلاغ من وزارة التربية للمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا

Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - تعلم وزارة التربية تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية و الخاصة المترشحين لإجتياز امتحان البكالوريا دورة 2017 أنه بامكانهم الإطلاع على أعداد رموز المراقبة المستمرة (رمز المعدل السنوي، رمز السيرة، العدد النهائي في مادة التربية البدنية) الراجعة بالنظر عبر الموقع التالي: www.edunet.tn بداية من يوم 5 جوان 2017 إلى غاية يوم 9 جوان 2017 وتبعا لذلك يتعين على المعنيين بلأمر المبادرة بالدخول إلى الموقع المشار إليه أعلاه للإطلاع على أعدادا ورموز المراقية المستمرة.
في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية و الخاصة في أجل أقصاه يوم 9 جوان 2017.




Publié le:2017-06-02 15:48:59

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