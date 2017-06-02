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إلقاء القبض على مروج مخدرات خطير في مدينة تينجة من ولاية ينزرت

Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - تمكّنت مصالح الامن الوطني التابعة لمنطقة الامن الوطني في معتمدية منزل بورقيبة في ساعة مبكّرة اليوم من إلقاء القبض على مروّج مخّدرات مصنف بالخطير إثر مداهمة منزله بأحد أحياء مدينة تينجة، وفق ما أفاد به مراسل (وات) مصدر أمني مسؤول.

وأضاف ذات المصدر أن المصالح الأمنية تمكنت في ذات العملية من حجز 8 صفائح بوزن 6ر3 كلغ من مخدر القنب الهندي المعروفة باسم الزطلة، وأيضا حجز 15 ألف دينار من العملة التونسية و700 دينار من العملة الليبية.



Publié le:2017-06-02 14:15:06

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