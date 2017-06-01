استعدادات الحماية المدنية لبرنامج صائفة 2017 تحت شعار ''عطلة آمنة في بلد آمن''

Jeudi 01 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-01 18:43:14

- كشف الديوان الوطني للحماية المدنية عن استعداداته لبرنامج عطلة صائفة 2017 والتي وضعت هذا العام تحت شعار "عطلة آمنة في بلد آمن".وقد تركزت محاور هذا البرنامج بالخصوص حول "حماية الثروة الفلاحية والغابية" و"النجدة بالشواطئ" و"النجدة والإسعاف بالطرقات".وتولت الحماية المدنية في مجال حماية الثروة الفلاحية والغابية، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، "التنسيق مع المصالح المعنية، لضبط الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة لحماية هذه الثروة من الحرائق وتعزيز أسطولها وتدعيمه بالعدد اللازم من الأعوان، وذلك على خلفية منشور أصدره وزير الداخلية في الغرض".وفي ما يتعلق ببرنامج النجدة بالشواطئ فقد تم التنسيق مع البلديات والمجالس الجهوية، لتوفير الإمكانيات البشرية والمادية لحراسة الشواطئ وتأمين المصطافين خلال الصائفة وذلك بإنتداب 1675 سباحا منقذا.كما قامت الحماية المدنية بتعيين 202 عون إشراف بـ 284 نقطة حراسة، تم تركيزها بمختلف الشواطئ على طول الشريط الساحلي، مع توفير معدات الإنقاذ بالبحر والزوارق السريعة التي تم تدعيمها مؤخرا بإقتناء 12 زورق نجدة و3 سيارات غوص.وبخصوص برنامج النجدة والإسعاف بالطرقات، جاء في البلاغ أنه "تم التنسيق مع جمعيات التطوع في خدمة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر لتشريك مسعفين متطوعين في عمليات النجدة والإسعاف، إلى جانب أعوان الحماية المدنية".وقد تم إحداث 4 مراكز نجدة وإسعاف، إضافة إلى المراكز الموجودة بكامل تراب الجمهورية.يذكر أن وزير الداخلية تولى يوم 27 ماي، إعطاء إشارة انطلاق العطلة الآمنة لصائفة 2017 بفرقة الحرس الوطني بالطريق السيارة تونس بنزرت، بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية وبعض الجمعيات ذات العلاقة ببرنامج العطلة الآمنة.ليلى