حجز 320 كلغ من المنتوجات الغذائية الغير صالحة لاستهلاك خلال شهر ماي بالقصرين

Lundi 29 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-29 21:11:51

- تمكنت فرق حفظ الصحة بلإدارة الجهوية للصحة بالقصرين منذ بداية شهر ماي الجاي الى غاية يوم أمس الأحد ، من حجز 320 كلغ من المنتوجات الغذائية غير الصالحة لاستهلاك من حليب وياغورت ولحوم بيضاء وحمراء وسمك .وقد تم تحرير 14 محضرا و71 انذارا واقتراح غلق 8 محلات تجارية لاتحترم شروط حفظ الصحة وذلك خلال 2601 زيارة تفقد ومراقبة شملت المحلات والفضاءات التجارية وأماكن خزن المواد الغذائية بجل مناطق الجهة ، وفق ما ذكره اليوم الاثنين لمراسلة (وات) بالجهة كاهية مدير الصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين الناصر المحمدي.وافاد المحمدي بانه تم بمناسبة شهر الصيام تكثيف حملات المراقبة الصحية بهدف التصدي لعمليات عرض المواد الغذائية سريعة التعفن على قارعة الطريق والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.وتم للغرض تخصيص 14 فريق مراقبة صحي موزعين على مختلف معتمديات الجهة لمعاضدة مجهود الفريق الجهوي المشترك المتكون من اجارات الصحة والتجارة والبيطرة والأمن.ودعا بالمناسبة كافة المواطنين الى ضرورة تجنب شراء الحليب الطازج " الصبة" لما قد يسببه ذلك من أمراض خطيرة.ل م