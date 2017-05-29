برنامج التمكين الاقتصادي النسائي يساعد 17 امرأة من الانتصاب للحساب الخاص

Lundi 29 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-29 17:31:51

- أكدت المنسقة الجهوية لبرنامج التمكين الاقتصادي النسائي بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بولاية سيدي بوزيد مهدية غزلاني أنه "تم تمكين 17 امرأة على المستوى الجهوي من الانتصاب للحساب الخاص بتكاليف مالية بلغت حوالي 160 آلف دينار".واضافت غزلاني في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة انه "وقع كذلك ايداع 150 مشروعا للبنك التونسي للتضامن تمت دراسة 50 مشروعا منها ومنحت الموافقة على مستوى جهوي في انتظار الموافقة على المستوى المركزي، فيما وقع ارجاء النظر في بقية المشاريع لانها ذات مردودية ضعيفة"، وفق توضيحها.وذكرت ان "المشاريع الممولة شملت الخدمات والحرفيات وبعض المشاريع الفلاحية على غرار البيوت المحمية ورياض الاطفال"، وبينت انه "يوجد اقبال من عدد من صاحبات الشهائد العليا المعطلات عن العمل على المشاريع متناهية الصغر خوفا من الاقبال على المشاريع الكبرى"، وفق تقديرها.واوضحت ان "الاشكال الذي مثل العائق دون تمكين عدد من النساء من الانتفاع بهذا البرنامج، نقص تكوين اغلب النساء المقبلات على البرنامج، وهو ما يعمل المشرفون على البرنامج على ايجاد حلول له".يذكر ان برنامج التمكين الاقتصادي النسائي هو برنامج وطني لدعم المراة على الانتصاب للحساب الخاص تقدر اعتماداته ب10 مليون دينار، وتوجد اتفاقية شراكة بين وزارة المراة والبنك التونسي للتضامن منذ جوان 2016 لدعم المراة بقروض تسدد دون فائض لتمويل مشاريع لا تتجاوز 10 الاف دينار، فيما تسدد بنسبة من الفوائض اذا تجاوزت 10 الف دينار، وهو برنامج موجه لكل النساء الى حدود سن 58 سنة.كوثر/باشا