الشاهد يدعو اعضاء حكومته الى ترشيد المهمات بالخارج وحسن تمثيل تونس بالملتقيات الدولية

ودعا رئيس الحكومة في هذا المنشور الوارد على موقع "بوابة الاعلام القانوني" ، أعضاء الحكومة الى عدم القيام بمهات بالخارج الا في الحالات التي تكون فيها فائدة لبلادنا وللقطاع الذي يشرف عليه الوزير المعني ومن بين الاجراءات الواجب اتباعها حسب المنشور ضرورة التثبت قبل طلب الحصول على ترخيص للقيام بالمهمة بالخارج ،من ان المهمة المعنية ترتقي الى مستوى حكومي (وزير او كاتب دولة )الى جانب الحرص على التقليص قدر الامكان من فترة المأمورية داعيا الى التقيد والالتزام بهذه التوصيات بكل دقة .
Publié le:2017-05-29 11:50:42
Par:jamjam (Tunisia )
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