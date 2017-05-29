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Politique

الشاهد يدعو اعضاء حكومته الى ترشيد المهمات بالخارج وحسن تمثيل تونس بالملتقيات الدولية

Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات - وجه رئيس الحكومة مؤخرا منشورا الى الوزراء وكتاب الدولة يتضمن جملة من التوصيات المتعلقة بترشيد المهمات بالخارج وحسن تمثيل تونس في الملتقيات والمنتديات والتظاهرات الدولية .

ودعا رئيس الحكومة في هذا المنشور الوارد على موقع "بوابة الاعلام القانوني" ، أعضاء الحكومة الى عدم القيام بمهات بالخارج الا في الحالات التي تكون فيها فائدة لبلادنا وللقطاع الذي يشرف عليه الوزير المعني ومن بين الاجراءات الواجب اتباعها حسب المنشور ضرورة التثبت قبل طلب الحصول على ترخيص للقيام بالمهمة بالخارج ،من ان المهمة المعنية ترتقي الى مستوى حكومي (وزير او كاتب دولة )الى جانب الحرص على التقليص قدر الامكان من فترة المأمورية داعيا الى التقيد والالتزام بهذه التوصيات بكل دقة .




Publié le:2017-05-29 11:50:42

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