نقص تدفق المياه في اتجاه واحات أم الفرث( 1) بقبلي الشمالية يثير احتجاجات فلاحي المنطقة

Vendredi 26 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 16:18:40

- أثار ضعف تدفق المياه من البئر الجوفية الحارة الجديدة بمنطقة البحاير من معتمدية قبلي الشمالية في اتجاه واحات ام الفرث (1) من ذات المعتمدية احتجاجات فلاحي المنطقة الذين نظموا، عشية أمس الخميس، وقفة احتجاجية عمدوا خلالها الى غلق الطريق الوطنية الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس عبر إشعال العجلات المطاطية للمطالبة بالتثبت من أسباب ضعف هذا التدفق والذي زاد في عطش واحاتهم ومن شأنه أن يؤثر على جودة منتوجها من التمور، حسب تصريحات متطابقة لعدد من المحتجين أفادوا بها مراسل (وات) بالجهة.وأوضح، شكري ثابت، أحد فلاحي منطقة أم الفرث(1) أن احتجاجهم مرده نقص المياه التي تصل واحاتهم من البئر الجوفية الجديدة المخصصة لري واحات ام الفرث (1) وام الفرث (2) ومزرع ناجي من معتمدية قبلي الشمالية، إضافة الى مشروع البيوت المحمية بأم الفرث، مشيرا الى ان النقص يسجل فقط في واحات ام الفرث (1)، في حين ان تدفق المياه في اتجاه باقي المشاريع مقبول وكاف لريها .و أكد المصدر ذاته أن واحاتهم تعاني من العطش، منذ ما يزيد عن 5 أشهر، وهي المدة التي استغرقها حفر البئر الجديدة وربطها بالمشاريع الفلاحية، مشيرا الى ان مقاسمهم الفلاحية باتت لا تتحمل مزيدا من العطش الأمر الذي سيؤثر على جودة التمور بالمنطقة، خاصة أن أشجار النخيل تتطلب الري الدوري من مرتين الى ثلاث مرات في الشهر من أجل ضمان جودة منتجاتها، داعيا المصالح الفلاحية الى التدخل السريع لحل إشكالية المياه بمشروع أم الفرث (1).و في رده على هذه الإشكالية، قال رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، منجي القدري، إن فريقا من الفنيين تنقّل، صباح اليوم، الى المشاريع المذكورة للتثبت اولا من تدفق البئر الجوفية الحارة الجديدة بمنطقة "البحاير"، ثم تتبّع قنوات الربط بالمشاريع الفلاحية وتفقدها من أجل تعديل توزيع المياه بينها وتجاوز إشكالية ضعف الكميات التي تصل واحات أم الفرث (1).حمد/أم