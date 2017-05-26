نقص تدفق المياه في اتجاه واحات أم الفرث( 1) بقبلي الشمالية يثير احتجاجات فلاحي المنطقة

وأوضح، شكري ثابت، أحد فلاحي منطقة أم الفرث(1) أن احتجاجهم مرده نقص المياه التي تصل واحاتهم من البئر الجوفية الجديدة المخصصة لري واحات ام الفرث (1) وام الفرث (2) ومزرع ناجي من معتمدية قبلي الشمالية، إضافة الى مشروع البيوت المحمية بأم الفرث، مشيرا الى ان النقص يسجل فقط في واحات ام الفرث (1)، في حين ان تدفق المياه في اتجاه باقي المشاريع مقبول وكاف لريها .
و أكد المصدر ذاته أن واحاتهم تعاني من العطش، منذ ما يزيد عن 5 أشهر، وهي المدة التي استغرقها حفر البئر الجديدة وربطها بالمشاريع الفلاحية، مشيرا الى ان مقاسمهم الفلاحية باتت لا تتحمل مزيدا من العطش الأمر الذي سيؤثر على جودة التمور بالمنطقة، خاصة أن أشجار النخيل تتطلب الري الدوري من مرتين الى ثلاث مرات في الشهر من أجل ضمان جودة منتجاتها، داعيا المصالح الفلاحية الى التدخل السريع لحل إشكالية المياه بمشروع أم الفرث (1).
و في رده على هذه الإشكالية، قال رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، منجي القدري، إن فريقا من الفنيين تنقّل، صباح اليوم، الى المشاريع المذكورة للتثبت اولا من تدفق البئر الجوفية الحارة الجديدة بمنطقة "البحاير"، ثم تتبّع قنوات الربط بالمشاريع الفلاحية وتفقدها من أجل تعديل توزيع المياه بينها وتجاوز إشكالية ضعف الكميات التي تصل واحات أم الفرث (1).
حمد/أم
Publié le:2017-05-26 16:18:40
Par:mah20 (France )
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