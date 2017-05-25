المهدية: إيقاف مهرب وحجز 100 مكيف هوائي

Jeudi 25 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 23:01:58

- ألقت الوحدات الأمنية والديوانية بالمهدية، الخميس، القبض على أحد "المهربين الكبار" بالمنطقة، بعد مقاومة دامت لساعات، وفق ما أكده رئيس منطقة الأمن بالمهدية، سمير السيردي، لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).وأوضح ذات المصدر أن الوحدات تمكنت، في إطار مداهمة تم الإعداد لها مسبقا، من الدخول إلى مستودع الشخص المذكور، وهو من المفتش عنهم في قضايا تهريب، أين حجزت 100 مكيف هوائي تبلغ قيمتها ما يزيد عن 150 ألف دينار.وأضاف السريدي أن عملية المداهمة قابلها أهل وجيران الموقوف برمي الحجارة في محاولة للحؤول دون القبض عليه، مما أجبر الوحدات الأمنية على استعمال الغاز المسيل للدموع.وقال إن أعوان الأمن والديوانة نجحوا في إيقاف المظنون فيه دون إحداث أي من نوع من الأضرار على المستوى البشري والمادي، فيما تم القبض على الأشخاص الذين قاموا برمي الحجارة ومنعوا أعوان الأمن من آداء واجبهم.وتضاف هذه العملية إلى عملية أخرى نفذتها فرقة أمنية مختصة من العاصمة، أول أمس، وأفضت إلى إيقاف الأخوين عادل وفتحي جنيح وبحوزتهما كمية هامة من النحاس مخفية تحت أرضية شاحنة على ملكهما.وتفيد المعطيات المجمعة أن الأخوين ينشطان في مجال التصدير والتوريد التجاري وأسسا شركة لهذا الغرض، لكنهما يعملان سرا في مجال تهريب العديد من المواد.يذكر أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت انطلقت عشية أول أمس الثلاثاء، بإلقاء القبض على كل من رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن إيقاف مهرب من جهة القصرين علي القريري، وإيقاف الأخوين عادل وفتحي جنيح مهربي النحاس من جهة سوسة.جمر