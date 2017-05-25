Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ana ayza Mo3gizaa  
Economie

المهدية: إيقاف مهرب وحجز 100 مكيف هوائي

Jeudi 25 Mai 2017
بــاب نــات - ألقت الوحدات الأمنية والديوانية بالمهدية، الخميس، القبض على أحد "المهربين الكبار" بالمنطقة، بعد مقاومة دامت لساعات، وفق ما أكده رئيس منطقة الأمن بالمهدية، سمير السيردي، لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وأوضح ذات المصدر أن الوحدات تمكنت، في إطار مداهمة تم الإعداد لها مسبقا، من الدخول إلى مستودع الشخص المذكور، وهو من المفتش عنهم في قضايا تهريب، أين حجزت 100 مكيف هوائي تبلغ قيمتها ما يزيد عن 150 ألف دينار.

وأضاف السريدي أن عملية المداهمة قابلها أهل وجيران الموقوف برمي الحجارة في محاولة للحؤول دون القبض عليه، مما أجبر الوحدات الأمنية على استعمال الغاز المسيل للدموع.

وقال إن أعوان الأمن والديوانة نجحوا في إيقاف المظنون فيه دون إحداث أي من نوع من الأضرار على المستوى البشري والمادي، فيما تم القبض على الأشخاص الذين قاموا برمي الحجارة ومنعوا أعوان الأمن من آداء واجبهم.


وتضاف هذه العملية إلى عملية أخرى نفذتها فرقة أمنية مختصة من العاصمة، أول أمس، وأفضت إلى إيقاف الأخوين عادل وفتحي جنيح وبحوزتهما كمية هامة من النحاس مخفية تحت أرضية شاحنة على ملكهما.



وتفيد المعطيات المجمعة أن الأخوين ينشطان في مجال التصدير والتوريد التجاري وأسسا شركة لهذا الغرض، لكنهما يعملان سرا في مجال تهريب العديد من المواد.

يذكر أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت انطلقت عشية أول أمس الثلاثاء، بإلقاء القبض على كل من رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن إيقاف مهرب من جهة القصرين علي القريري، وإيقاف الأخوين عادل وفتحي جنيح مهربي النحاس من جهة سوسة.
جمر

Publié le:2017-05-25 23:01:58

cadre-9b87aecb96f76d0bf01dc95723f660ca-2017-05-25 23:01:58
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 143225

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 32m |           
@ mandhouj
يا مندهوج خويا لا تبهج كثيرا لم يجري فهذه تونس ليست فرنسا فهنا صناعة الأفلام وحبكها عن جدارة فبحيث من الصعب تفكيك شفرتها

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 13h 17m |           
هناك من الباعثين العقاريين من جهزوا عقاراتهم بالمكيفات المهربة وشاركوا في الجريمة!!!

Mandhouj  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 23h 04m |           
لا يجب الخلط بين العمل اليومي لقواتنا الأمنية و عملية الحرب على الفساد .. كل حاجة في مكانها .


مهرب على مستوى 150 ألف دينار ، هذا تعودنا قرأت أخبار من هذا النوع كامل السنة .. هذا نصيبه من المكيفات هذا الصيف ... لكن ربما ماهي سوى صفقة صغيرة ،، العدد الأكبر المكيفات ربما لا يزال في الحاويات في إحدى المينآت ، أو في مستودعات كبرى لم يصل بعد إليها الأمن ... أن يكون الجيران حاولوا تهريب المهرب ، هذا معناه أن التهريب له حاضنة إجتماعية ! على كل حال الحمد الله أن الارهاب ليس له حضانة إجتماعية ... و ندعو كل أبناء تونس أن لا يسهلوا هروب المهربين
... و أن يفضحوا المهربين الكبار ، إن كانت لهم قدرة ،

يا سي الشاهد ، نحن ، نشد على أيدي الأمن ، و تحية لكل الجهد المبذول من طرف أبناء الأمن و الديوانة ، و نتمنى لهم التوفيق ... لكن يا سي الشاهد ، الله يرحم والديك ، رد بالك ... اننا ننتظر سقوط حيتان كبيرة ... حتى يبقى الشعب واقف مع الحكومة في هذه الحرب ... غدا ، سيأتيك من سيقول ، كلنا يوسف الشاهد ... أنا شخصيا أقول لك اتمنى أن لا تكون هذه العماليات من نوع أ ج م ... الله يرحم والديك ، انك قلت أنك اخترت تونس .. نحن أيضا اخترنا تونس من قبل ولادتك ...
نتمنى لك التوفيق في إختيار تونس .. و لا تنسى حماية نفسك و الحكومة و الأمن ، من ال أ ج م ... (الشفافية ، المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية ، و المجتمعية عبر جمعيات المجتمع المدني ...

الشعب يجب أن لا يغضب ، حتى لا يذهب هو لإعتقال الرؤوس الكبار ، حتى لو أنهم مؤيدون من طرف الامارات أو غيرها من العصابات العالمية ...

و عاش من عرف قدره .

الحرب على الفساد ، مثل الحرب على الارهاب ، لا تربح بالشطحات ، و هذا ما نتمنى لك .



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,2

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74409 DT        1$ =2,43200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   354,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143225 16262|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires