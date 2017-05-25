محاضرات وندوات ومسابقات قرآنية ومسامرات دينية ضمن برنامج أنشطة وزارة الشؤون الدينية خلال شهر رمضان

Jeudi 25 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 22:09:43

- أعدت وزارة الشؤون الدينية العديد من الأنشطة الدينية المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم هدفها توعية المواطنين بفضائل هذا الشهر وتحسيسهم بقيمه السمحة، وفق ما أوردته الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس.وضبطت الوزارة برنامجا مكثفا يتضمن 113206 أنشطة بالجوامع والمساجد وداخل الجهات، حيث سيتم تقديم محاضرات ودروس وندوات ومسابقات قرآنية وحديثية وإملاءات قرآنية ومسامرات دينية، وذلك بالتنسيق مع الوعاظ المحليين والأئمة وبالتعاون مع الجمعيات القرآنية، وبإشراف الولاة.ومن المنتظر أن تنظم وزارة الشؤون الدينية ندوة علمية في منتصف شهر رمضان تتعلق بجملة من الأبعاد والقيم التعبدية والاجتماعية، وسيتم إحياء الليالي المميزة لشهر رمضان المعظم بالجوامع المركزية جهويا ومحليا، على غرار إحياء ذكرى فتح مكة المكرمة الموافق لـ 10 رمضان وذكرى غزوة بدر وليلة القدر.أما بخصوص البرمجة الإعلامية الدينية فقد أعدت الوزارة بالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين عدة برامج سيتم من خلالها "التركيز على المواضيع المتعلقة بالمشاغل اليومية باعتماد صورة جميلة وباعتماد خطاب عصري يجذب اهتمام الشباب".كما وضعت الوزارة برنامجا في إطار مسؤوليتها في تأطير الجالية التونسية بالخارج وتبصيرهم بشؤون دينهم وتعميق صلتهم بحضارتهم والتوفيق بين التشبث بموقوات الشخصية الوطنية العربية الاسلامية والاندماج في مجتمعات بلدان إقامتهم.وستقوم في هذا الإطار بإيفاد ثلة من الوعاظ والائمة المختصين في علوم الدين إلى عدة بلدان أوروبية خلال شهر رمضان المعظم وفق مقاييس محددة لتأمين التخاطب مع أبناء الجالية.وتتمثل مهمتهم في إلقاء دروس ومحاضرات وخطب جمعية في المساجد والمصليات والقنصليات وفي فضاءات المرأة.وسيتم إيفاد 6 أئمة لإقامة صلاة التراويح للجالية التونسية المقيمة بكندا وفرنسا وإيطاليا.وأعدت الوزارة إمساكية شهر رمضان المعظم بالنسبة لتونس وكذلك البلدان الأجنبية تم تنزيلها على موقع الوزارة على الأنترنات، كما سيتم تنزيل مجموعة من المطويات من بينها "مرحبا رمضان والفجر الصادق والفجر الكاذب ... " وكذلك كتاب بعنوان "مواقيت العبادات".حلا