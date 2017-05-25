الدّولة تسترجع 10 هك من أراضيها بباجة

Jeudi 25 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 18:29:35

- استرجعت الدولة عقارا دوليا فلاحيا يمسح 10 هك، وهي أرض بيضاء محترثة تمثل جزء من الضيعة الدّولية الفلاحية " عين الحمام " الكائنة بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة، أمس الأربعاء.وجرى استرجاع هذه العقارات بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة المعنية وذلك على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة وبالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة.وقد تمّ تسليم العقار المسترجع إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية (وحدة التصرف في الضيعات الدّولية المسترجعة باجة 2 ) للتعهد به بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفه لاحقا.يشار إلى أن مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بباجة قد تمكنت خلال شهر أفريل، من استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح نصف هكتار بباجة الجنوبية ومستودعا مع مساحة حيوية بمعتمدية باجة الشمالية.م/منى