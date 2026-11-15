L’équipe nationale tunisienne s’envole aujourd’hui pour Tripoli pour affronter la Libye dans un match décisif des qualifications à la CAN 2027

Un match sous forte pression au classement



La sélection tunisienne de football se rend aujourd’hui, dimanche, dans la capitale libyenne, Tripoli, afin de préparer son prochain match face à la Libye, prévu mardi prochain, dans le cadre de la quatrième journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2027. Une rencontre qui revêt une importance particulière pour les deux équipes dans la course à la qualification.La délégation tunisienne devrait effectuer le déplacement à bord d’un vol spécial et direct, qui décollera cet après-midi de l’aéroport international de Sfax-Thyna, soit deux jours avant la rencontre, programmée àCette confrontation intervient après la défaite de la Tunisie face à la Libye sur le score de deux buts à zéro, lors du match disputé vendredi dernier au stade Taïeb-Mhiri de Sfax, pour le compte de la troisième journée des qualifications.La sélection libyenne avait ouvert le score à la 44e minute sur un penalty transformé par Ali Youssef, avant que Hamdou El Houni ne double la mise à la 62e minute, offrant ainsi à son équipe une précieuse victoire à l’extérieur.La rencontre de mardi revêt une importance accrue pour la Tunisie, qui n'a toujours pas remporté la moindre victoire après ses trois premières sorties. Les Aigles de Carthage ont débuté leur parcours par un match nul face à l’Ouganda (1-1), avant de partager les points avec le Botswana (2-2), puis de s’incliner devant la Libye.La Tunisie occupe actuellement la dernière place du groupe H avec deux points. La Libye est deuxième avec quatre points, derrière l’Ouganda, leader avec cinq unités, tandis que le Botswana compte trois points.L’enjeu est d’autant plus important que l’Ouganda a déjà assuré sa qualification pour la phase finale en tant que l’un des pays hôtes de la compétition. La deuxième place qualificative du groupe reste donc disputée entre la Tunisie, la Libye et le Botswana.La sélection tunisienne sera ainsi dans l’obligation de réaliser un résultat positif à Tripoli afin de préserver ses chances de qualification et de se racheter après sa défaite à domicile, avant de poursuivre son parcours dans ces éliminatoires.