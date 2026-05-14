السيجومي: مداهمات أمنية تسقط شبكات إجرامية خطيرة تضم عناصر نسائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a060b54857148.99759969_nefoqkhpgmijl.jpg>
AI Creation / صورة توضيحية
Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 18:47
      
نفذت الوحدات التابعة لـمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي، يوم أمس، سلسلة من المداهمات الأمنية المتزامنة، أسفرت عن الإطاحة بعدد من العناصر الإجرامية المصنفة “خطيرة”، من بينهم عناصر نسائية.

وجاءت هذه التحركات الأمنية إثر معلومات استخباراتية دقيقة وتحريات ميدانية بشأن نشاط مشبوه لعدد من الأشخاص بالمنطقة.


ووفق المعطيات الأولية، فإن الموقوفين متورطون في قضايا حق عام خطيرة، شملت:


* ترويج المواد المخدرة
* السرقات الموصوفة
* عمليات السطو والنشل تحت التهديد
* التحيل على المواطنين

حجز مخدرات وأسلحة بيضاء

وخلال عمليات التفتيش القانونية للمقرات التي تمت مداهمتها، تمكنت الوحدات الأمنية من حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة المعدة للترويج، إضافة إلى عدد من الأسلحة البيضاء مختلفة الأحجام والأشكال، يشتبه في استعمالها في تنفيذ الاعتداءات وترويع الضحايا.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية التونسية، تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين والمحجوزات، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المرتبطة بهذه الشبكات الإجرامية.
