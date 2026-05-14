المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تبرم اتفاقية تعاون مع مؤسسة أكاديمية صينية

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 21:11
      
أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس (جامعة تونس)، اتفاقية تعاون مع كلية لياونينغ الإقليمية للاتصالات بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم الانفتاح الدولي وتعزيز الإشعاع الأكاديمي والعلمي للمؤسستين الجامعيتين.

وانتظمت مراسم التوقيع، يوم 11 ماي 2026، بمقر جامعة تونس عبر تقنية التواصل عن بعد بحضور مسؤولي وممثلي المؤسستين الأكاديميتين التونسية والصينية.


وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة استراتيجية تشمل عدة مجالات على غرار تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين وإرساء تكوين علمي وتقني عالي المستوى إلى جانب التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.


كما تنص على تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل وأنشطة مشتركة فضلا عن تطوير برامج أكاديمية مبتكرة ودعم التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والهندسة الحديثة.

وتطرقت النقاشات إلى آليات تنفيذ برامج الحركية الأكاديمية والعلمية والعمل على تطوير مشاريع مشتركة مستقبلية في مجالات الابتكار والتكوين والتكنولوجيات الحديثة.

وشارك في مراسم التوقيع كل من رئيس جامعة تونس ومدير المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس والكاتبة العامة لجامعة تونس الى جانب المسؤولة عن التعاون الدولي.

وأكدت المؤسستان، بهذه المناسبة، حرصهما على مزيد دعم الشراكات الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والعلمي والتكنولوجي بما يساهم في توفير فرص متميزة للطلبة والباحثين والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة.
