البحرية الفرنسية تضبط 3.3 طن من الكوكايين في المحيط الأطلسي

ضبطت البحرية الفرنسية كمية كبيرة من الكوكايين على متن سفينة صيد تبحر بدون علم في المحيط الأطلسي.وأفادت وسائل إعلام بأن البحرية ضبطت 3.3 طن من الكوكايين على متن سفينة الصيد.وفي التفاصيل، اعترضت سفينة تابعة للبحرية الفرنسية سفينة صيد يوم السبت الموافق 9 ماي 2026، حيث صعد فريق تفتيش على متنها ولاحظ وجود العديد من البالات المشبوهة.وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 104 طرود ثبت احتواؤها على الكوكايين.ووفق المصادر ذاتها، أسند التحقيق القضائي إلى مكتب مكافحة المخدرات في منطقة الكاريبي (OFAST)، مشيرة إلى أن سبعة أشخاص يخضعون حاليا للاحتجاز لدى الشرطة.من جهتها، ذكرت القوات الفرنسية في جزر الأنتيل في بيان، أنه تم إعادة الأشخاص الذين تم القبض عليهم والشحنة غير المشروعة التي بلغ وزنها الإجمالي 3366 كيلوغراما، إلى مدينة فورت دو فرانس وفقا للإجراءات القانونية الفرنسية لمكافحة تهريب المخدرات.وأوضحت أن هذه العملية الكبرى قادها الأدميرال المسؤول عن المنطقة البحرية لجزر الأنتيل بتوجيه من محافظ مارتينيك مندوب الحكومة للشؤون البحرية.وأكدت البحرية الفرنسية أن العملية تمت بتعاون دولي وثيق وتنسيق بين الوكالات، ولا سيما مع مركز التحليل والعمليات البحرية (MAOC)، وهي وكالة أوروبية مقرها لشبونة عاصمة البرتغال مسؤولة عن مكافحة تهريب المخدرات في المحيط الأطلسي.