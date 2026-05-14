تأييد الحكم الابتدائي في حق عبد الرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي

قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من عبد الرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي، وهما رئيس المجمع التونسي للاجئين ومدير المشاريع بالمجلس.وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بتاريخ 24 نوفمبر الماضي بسجن كل من عبد الرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي مدة عامين اثنين مع اسعافهما بتأجيل تنفيذ المدة المتبقية من العقاب البدني المحكوم به بعد طرح المدة المقضّاة بالسجن مما أدى الى الافراج عنهما