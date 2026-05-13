منطقة الأمن الوطني بالعمران: حملة أمنية تجند لها اكثر من 25 أمنيا تُسفر عن عدة إيقافات لعناصر خطيرة وحجز كميات من "الكوكاكين"
نفذت الوحدات التابعة لـمنطقة الأمن الوطني بالعمران حملة أمنية واسعة النطاق، في إطار تعقب العناصر الإجرامية والمفتش عنهم وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف مناطق مرجع النظر.
وشارك في الحملة أكثر من 25 أمنيا تحت إشراف مباشر من رئيس فرقة الشرطة العدلية، حيث استهدفت المداهمات عددا من النقاط والمواقع المشبوهة.
وأسفرت العملية عن إيقاف 11 شخصا توزعت التهم الموجهة إليهم بين التفتيش والهجرة غير النظامية وترويج المخدرات.
* إيقاف 4 عناصر صادرة في شأنهم مناشير تفتيش وبرقيات جلب لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.
* ضبط 6 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من أجل الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية.
* إيقاف شخص وصف بالخطير يشتبه في تورطه في ترويج المواد المخدرة.
كما مكنت العملية الأمنية من حجز كمية هامة من مخدر “الكوكايين الخام”، إلى جانب 25 قرصا مخدرا من أنواع مختلفة.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق جميع الموقوفين، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المرتبطة بشبكات الترويج.
