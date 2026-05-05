تمديد آجال الترشح لمسابقة أورنج للمشاريع الاجتماعية بإفريقيا والشرق الأوسط إلى 17 ماي
بلاغ صحفي - أعلنت Orange عن التمديد في آجال تقديم الترشحات للدورة السادسة عشرة من مسابقة أورنج للمشاريع الاجتماعية بإفريقيا والشرق الأوسط (POESAM)، إلى غاية 17 ماي 2026، وذلك لفائدة أصحاب المشاريع التكنولوجية المبتكرة ذات التأثير الاجتماعي والبيئي في 17 دولة، من بينها تونس.
دعم الابتكار والتأثير الاجتماعيتُعدّ هذه المسابقة، التي انطلقت منذ سنة 2011، منصة لدعم الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا، والتي تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي في مجالات متعددة، من بينها التعليم والصحة والبيئة والفلاحة، إلى جانب المشاريع التي تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة.
وتستهدف المسابقة الطلبة وروّاد الأعمال الذين تفوق أعمارهم 21 سنة، من أصحاب المشاريع التي لم يتجاوز عمرها خمس سنوات، والتي بلغت على الأقل مرحلة النموذج الأولي أو التجربة.
مراحل المسابقةتُجرى المسابقة على مرحلتين:
* المرحلة الوطنية: يتم خلالها منح أربع جوائز، من بينها جائزة خاصة بالمرأة، تم إحداثها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس وبتمويل كندي، لتكريم مشروع ريادي تقوده امرأة.
* المرحلة الدولية: يتأهل الفائزون على المستوى الوطني إلى النهائيات الدولية، حيث يتنافسون مع ممثلين عن 16 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط، على أربع جوائز دولية، من بينها جائزة المرأة.
جوائز وفرص دعمتوفر المسابقة، منذ 16 سنة، فرصة لدعم وتثمين المشاريع المبتكرة، مع إمكانية الفوز بجوائز مالية تصل قيمتها إلى ما يعادل 25 ألف أورو.
كيفية المشاركةيمكن للراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم عبر الموقع الإلكتروني:
https://poesam.orange.com
وذلك إلى غاية 17 ماي 2026.
كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عبر البريد الإلكتروني:
RSE@orange.com
