القصرين: براكاج قاتل يودي بحياة سائق بدار المسنين بالجهة

Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 07:30
      
توفي السائق بدار رعاية المسنين بالقصرين، سفيان الميساوي، متأثرًا بإصابته البليغة إثر اصابته بطعنة خلال عملية براكاج مروّعة تعرّض لها ليلة السبت بمنطقة طبّة الجلاد قبل ان يتم نقله إلى مستشفى سوسة أين وافته المنية..

من جانبه أصدر الاثنين4 ماي، المجلس المحلي بالزهور من ولاية القصرين بيانا نعى من خلاله الفقيد وعبر عن أسفه العميق لهذه الحادثة.


ودعا المجلس السلط المعنية إلى التدخّل العاجل لتعزيز الأمن وحماية المواطنين والترفيع في عدد الأعوان الأمنيين لضمان حضور ميداني فعّال وإحداث مراكز أمنية جديدة بالمناطق التي تشهد نقصًا في التغطية الأمنية حسب نص البيان.
