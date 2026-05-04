11 سنة سجنا لموظفين سابقين بشركة فسفاط قفصة ووكالة النهوض بالصناعة في قضية تدليس

قضت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 11 عاما في حق موظفين سابقين بشركة فسفاط قفصة ووكالة النهوض بالصناعة بقفصة.وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة موظف سابق بشركة فسفاط قفصة وعون سابق من وكالة النهوض بالصناعة فرع قفصة، بحالة إيقاف، ومتهم ثالث بحالة سراح ، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وخيانة الأمانة في علاقة بالتلاعب بفواتير ووثائق محاسبية .وقضت الدائرة الجنائية بالسجن مدة أحد عشر عاما في حق المتهمين الأولين وعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثالث المحال بحالة سراح.