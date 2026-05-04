سيدي حسين: الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تخصصت في سرقة "علوش العيد"

AI Creation / صورة توضيحية
Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 20:56
      
نجحت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين، يوم الاثنين، في تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مختصة في السطو على المواشي، تتكون من أربعة عناصر تورطوا في تنفيذ سلسلة من السرقات استهدفت أضاحي العيد.

وحسب ملف القضية فأن الإطاحة بهذه الشبكة جاءت إثر تعميق التحريات الميدانية والفنية، بعد تواتر بلاغات من فلاحين ومربي ماشية بالجهة والأحياء المجاورة حول تعرض ومستودعاتهم لعمليات سرقة منظمة طالت أعداداً من الأغنام المعدة للبيع بمناسبة قرب عيد الأضحى.

وبنصب كمين محكم للمشتبه بهم، تمكن أعوان الأمن من إلقاء القبض على أفراد العصابة الأربعة. وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتخطيطهم وتنفيذهم لعدة عمليات سرقة تحت جنح الظلام، مستخدمين وسائل نقل لنقل المسروقات وبيعها لاحقاً بطرق غير قانونية.

وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع الموقوفين لمواصلة الأبحاث معهم، والكشف عن بقية الأطراف التي قد تكون مرتبطة بهذه الشبكة، في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة.
