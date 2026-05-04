ادارة القضايا الاجرامية بالقرجاني تفك طلاسم جريمة اغتصاب وقتل عجوز بالمهدية في ديسمبر الماضي

تمكن أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من فكّ طلاسم جريمة قتل جدت في شهر ديسمبر من العام الماضي بجهة ملّولش من ولاية المهدية ذهبت ضحيتها عجوز ثمانينية تعرضت للاغتصاب بطريقة وحشية قبل خنقها وقطع الأنفاس عنها.وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه وخلال شهر ديسمبر من سنة 2025 تم العثور على جثة عجوز عمرها أكثر من ثمانين عاما ملقاة داخل ضيعة بجهة أولاد إبراهيم بملّولش من ولاية المهدية، واكد تقرير الطب الشرعي تعرض الضحية الى الاغتصاب بطريقة وحشية والتعنيف في مواطن مختلفة قبل كتم انفاسها.وحسب ذات المعطيات فإن الجهات الأمنية لم تتمكن في مرحلة أولى من كشف ملابسات الجريمة البشعة، ليقرر اثرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية المتعهد بالملف اسناد انابة قضائية لفائدة الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، لمواصلة الأبحاث، حيث اوقفوا مشتبها بهما قبل اخلاء سبيلهما ، وبتواصل التحريات أمكن حصر الشبهة في احد الشبان بينت الاختبارات العلمية وجود علاقة بينه وبين الواقعة ليتم نصب كمين محكم له أسفر عن ضبطه وايقافه حيث اعترف بتورطه صحبة شاب ثان في اقتحام منزل العجوز الثمانينية واغتصابها بطريقة وحشية وركلها قبل أن يتم كتم انفاسها الى أن فارقت الحياة والقاء جثتها بضيعة مجاورة لمسكنها.ليتمكن أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني من القاء القبض على المتهم الثاني وتتواصل الأبحاث حثيثة للكشف عن باقي المورطين في الجريمة البشعة التي اهتزت لها جهة ملولش من ولاية المهدية ديسمبر الماضي