Babnet   Latest update 14:07 Tunis

كرة السلة: طاقم تحكيم دولي اوروبي لنهائي كأس تونس للأكابر بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f77d23603ef3.43506012_ogepmjhfliqkn.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 13:54 قراءة: 0 د, 36 ث
      
سيدير طاقم تحكيم دولي أوروبي مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة للأكابر بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري المقرر يوم السبت 9 ماي الجاري انطلاقا من الساعة 16.30 بالقاعة متعدّدة الاختصاصات برادس، وفق ما أفاد به رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة سفيان الجريبي وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين.

وستكون هذه المباراة مسبوقة بنهائي الكبريات بالقاعة ذاتها بين الجمعية الرياضية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي انطلاقا من الساعة 13.00 بإدارة طاقم تحكيم تونسي.


يشار الى ان الاتحاد المنستيري توج بلقب كأس تونس للأكابر خلال الموسم الفارط للمرة السادسة في تاريخه اثر فوزه في الدور النهائي على النادي الافريقي في حين أحرزت الجمعية النسائية بجمال لقب الكبريات للموسم الماضي لأول مرة في تاريخها بتغلبها في النهائي على النادي الصفاقسي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328620

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 04 ماي 2026 | 17 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:49
19:12
16:03
12:23
05:22
03:44
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
28°-17
25°-17
24°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/04)     2890,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/04)   28093 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>