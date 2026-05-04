كرة السلة: طاقم تحكيم دولي اوروبي لنهائي كأس تونس للأكابر بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري

سيدير طاقم تحكيم دولي أوروبي مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة للأكابر بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري المقرر يوم السبت 9 ماي الجاري انطلاقا من الساعة 16.30 بالقاعة متعدّدة الاختصاصات برادس، وفق ما أفاد به رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة سفيان الجريبي وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين.وستكون هذه المباراة مسبوقة بنهائي الكبريات بالقاعة ذاتها بين الجمعية الرياضية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي انطلاقا من الساعة 13.00 بإدارة طاقم تحكيم تونسي.يشار الى ان الاتحاد المنستيري توج بلقب كأس تونس للأكابر خلال الموسم الفارط للمرة السادسة في تاريخه اثر فوزه في الدور النهائي على النادي الافريقي في حين أحرزت الجمعية النسائية بجمال لقب الكبريات للموسم الماضي لأول مرة في تاريخها بتغلبها في النهائي على النادي الصفاقسي.