تأجيل محاكمة وجيه الزيدي و6 متهمين في قضية فساد مالي إلى 11 جوان

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الاثنين، في قضية شبهات فساد مالي شملت الأبحاث فيها كاتب عام الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي و6 متهمين آخرين من بينهم أعضاء بالجامعة المذكورة، وذلك لمحاكمتهم في قضية فساد.وقررت هيئة الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسةوللإشارة، كانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة وجيه الزيدي وأعضاء من نقابة النقل على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتهم من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.