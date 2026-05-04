تأجيل محاكمة وديع الجريء وآخرين إلى 4 جوان

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، صباح اليوم، تأخير النظر في قضية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء إلى جلسة، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.وتتعلق القضية بشبهات فساد خلال فترة تسيير الجريء للجامعة التونسية لكرة القدم، في انتظار استكمال المسار القضائي وتحديد المسؤوليات.