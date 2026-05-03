Babnet   Latest update 19:05 Tunis

“تحت إشراف وزارة الفلاحة: WATER EXPO TUNISIA 6 حدث دولي يجمع الخبراء ويطرح حلولاً مبتكرة لمستقبل المياه”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f78d3eb91aa0.40102260_iljkqgheofmpn.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 18:59 قراءة: 1 د, 20 ث
      
تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تنظّم شركة ART EVENT بالشراكة مع المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات (INRGREF) الدورة السادسة من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية WATER EXPO TUNISIA 6، وذلك أيام 5 و6 و7 ماي 2026 بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA).

ويُعدّ هذا الصالون موعداً دولياً هاماً لعرض أبرز المشاريع والتجارب والتقنيات الحديثة في قطاع المياه، في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لمجابهة التحديات الراهنة.


وفي هذا السياق، كشفت لمياء الكعبي، منظمة التظاهرة، أن الصالون سيجمع مختلف المتدخلين في المنظومة المائية، من وزارات الفلاحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب خبراء وباحثين وفلاحين وصناعيين وشركات ناشئة ومكاتب دراسات وممثلين عن الهياكل العمومية والخاصة، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المشتركة من أجل تحقيق أمن مائي عادل ومستدام.


وأكدت مشاركة كاتب الدولة لدى وزارة الفلاحة المكلف بالمياه، إلى جانب رئيسة مؤسسة البحث العلمي بوزارة الفلاحة، حيث سيتم التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بحماية الثروة المائية واستدامتها. كما ستشهد هذه الدورة مشاركة دولية متميزة من الصين وتركيا وفرنسا وعدد من الدول الشقيقة، بما يعزز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال.

ويتخلل هذه التظاهرة برنامج علمي ثري يُنظّم تحت شعار: “المياه من أجل الطبيعة والمجتمع والتقدم”، بمشاركة نخبة من الخبراء الجامعيين والمؤسسات الرائدة في القطاع.

وسيكون الزوار على موعد مع عرض أحدث التكنولوجيات في مجال التنقيب عن المياه، إلى جانب تخصيص مركز لتحليل التربة والمياه، يمكّن الفلاحين والصناعيين من الحصول على نتائج التحاليل بصفة آنية ومجانية.
ويفتح الصالون أبوابه للعموم مجاناً من الساعة التاسعة صباحاً إلى السادسة مساءً، على أن يكون الافتتاح الرسمي يوم الثلاثاء 5 ماي 2026 بداية من الساعة التاسعة صباحاً
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328589

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 03 ماي 2026 | 16 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:12
16:03
12:23
05:23
03:46
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet25°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-12
31°-15
30°-17
23°-17
23°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>