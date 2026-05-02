الأردن يحتفي بالسينما التونسية عبر أعمال المخرج حبيب المستيري

Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 17:02
      
تحتضن العاصمة الأردنية عمّان تظاهرة سينمائية متميزة تحت عنوان "ليالي السينما التونسية"، تنظمها مؤسسة عبد الحميد شومان، الذراع التنفيذية للمسؤولية الثقافية والاجتماعية للبنك العربي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 ماي 2026.

وقد تم اختيار السينمائي التونسي حبيب المستيري ليكون محور هذه الفعالية، من خلال تقديم مجموعة من أعماله السينمائية التي تعكس تطور وغنى التجربة السينمائية التونسية المعاصرة. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الجمهور الأردني والعربي من الاطلاع على تجارب إبداعية متميزة، قادرة على نقل الواقع وطرح قضايا عميقة بأسلوب فني راقٍ.

وتندرج هذه التظاهرة ضمن جهود المؤسسة في دعم الإبداع الثقافي والمعرفي، حيث يشرف على قسم السينما الناقد السينمائي عدنان مدانات، الذي يعمل على تنظيم عروض نوعية مصحوبة بجلسات نقاش وتحليل، بهدف تعميق الفهم وتحفيز الحوار السينمائي.


برنامج الفعاليات

* الثلاثاء 5 ماي 2026 – 18:30
عرض ونقاش فيلم "ود"

* الأربعاء 6 ماي 2026 – 18:30
عرض ونقاش فيلم "ولد العكري"

* الخميس 7 ماي 2026 – 18:30
لقاء مفتوح مع المخرج بعنوان:
"تجربتي: من السينما الوثائقية إلى الفيلم الروائي"

وتُقام جميع الفعاليات بمقر المؤسسة في عمّان، لتوفر للجمهور فرصة مميزة لاكتشاف مسيرة حبيب المستيري الفنية، التي تمتد من السينما الوثائقية إلى الفيلم الروائي، بما يعكس حيوية السينما التونسية وتنوعها.
