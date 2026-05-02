السجن خمسة أعوام لعماد الطرابلسي في قضية فساد مالي

قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر، المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدةفي حق عماد الطرابلسي.وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت إحالة المعني بالأمر على أنظار الدائرة الجناحية المختصة، لمحاكمته من أجل تهم وجرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.ويُذكر أن عماد الطرابلسي مودع بالسجن منذ، حيث صدرت في حقه أحكام متعددة بالسجن لمدد متفاوتة، في حين لا تزال عدة قضايا جزائية منشورة ضده أمام مختلف الدوائر القضائية.كما شملت الإجراءات القضائية مصادرة جميع ممتلكاته، من عقارات ومنقولات وشركات، إضافة إلى مختلف حساباته المالية والبنكية.