المنستير: افتتاح الملتقى الجهوي للتشغيل في مهن السياحة

افتتحت، اليوم الثلاثاء، بمدينة المنستير، فعاليات الملتقى الجهوي للتشغيل في قطاع السياحة، تحت شعار "ربط المواهب بالفرص في السياحة المستدامة وتمكين الشباب لبناء مستقبل مهني في السياحة المستدامة"،  وخصّص لإبراز أهمية السياحة المستدامة كتوجه استراتيجي واعد للمرحلة القادم، وللتعريف بعدد من الاختصاصات المطلوبة في المجال السياحي، على غرار الاستقبال، والإقامة، والمطاعم، والتنشيط، والخدمات الإدارية، والصيانة.
وتخلّلت فعاليات الملتقى، الذي يتنزل ضمن مشروع "وجهة تشغيل" (ديستيناسيون امبلوا) المموّل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، لقاءات مباشرة بين الباحثين عن شغل والمؤسسات المشاركة، ومقابلات فورية مع مسؤولي الانتداب، إلى جانب عرض فرص عمل وتربصات مهنية متنوعة، مع تمكين المشاركين من تقديم سيرهم الذاتية والتعرّف على المهارات المطلوبة في القطاع السياحي ومهنه الواعدة.
 كما يندرج الملتقى ، الذي افتتحه والي الجهة عيسى موسى، في إطار دعم الاستعدادات الجهوية لإنجاح الموسم السياحي 2026، خاصة في جانبه المتعلّق بتوفير الموارد البشرية والكفاءات اللازمة لمختلف المؤسسات السياحية بالجهة، ومثّل مناسبة هامة للجمع بين طالبي الشغل وممثلي المؤسسات السياحية، من أجل فتح آفاق جديدة للتشغيل، وتعزيز قابلية إدماج الشباب في سوق الشغل.
