الغاء المؤتمر الانتخابي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل

قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإلغاء المؤتمر الانتخابي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل، مع الإذن بتنفيذ القرار على المسودة.وكان المكتب التنفيذي لـالكنفدرالية العامة التونسية للشغل قد قرر عقد مؤتمر انتخابي خلال شهر ماي القادم، قبل أن يتقدم أحد أعضائها، محمد علي قيزة، بقضية استعجالية لطلب إلغاء هذا المؤتمر.وبعد المفاوضة، أقرت المحكمة إلغاء المؤتمر، مع تنفيذ الحكم بصفة فورية على المسودة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية.