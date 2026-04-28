وكالة احياء التراث والتنمية تنظم تظاهرة " يوم أوذنة للدراجات" يوم غرة ماي 2026 بالموقع الاثري بأوذنة "

يحتضن الموقع الاثري الروماني بأوذنة ، يوم غرة ماي المقبل تظاهرة "يوم أوذنة للدراجات" وذلك في اطار الدورة ال35 لشهر التراث تحت شعار " التراث وفن العمارة "ويأتي تنظيم هذه التظاهرة التي تمزج بين الرياضة والتراث والطبيعة لتعزيز مكانة أوذنة كموقع تراثي وسياحي بيئى وتجذير الوعي بأهمية صون التراث الاثري وتثمينه وتشجيع استعمال الدراجة كوسيلة نقل صحية ومستدامةوستتيح هذه التظاهرة التي تنظمها وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية للزوار استكشاف الموقع بطريقة ممتعة وإيكولوجية ومفعمة بروح المغامرةكما تهدف الى التعريف بالمسالك الثقافية ودعم السياحة البديلة وترسيخ ثقافة الرياضة المستدامة في الفضاءات التراثيةيشار، إلى أن الموقع الأثري بأوذنة يمتدّ على أكثر من 200 هكتار، ويُعتبر من أضخم المدن الرومانية في شمال إفريقيا، بما يحتضنه من مسرح ضخم وحمّامات رومانية وفسيفساء وقنوات مائية وإطلالات طبيعية ساحرة على السهول.