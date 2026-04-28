Babnet   Latest update 19:04 Tunis

وكالة احياء التراث والتنمية تنظم تظاهرة " يوم أوذنة للدراجات" يوم غرة ماي 2026 بالموقع الاثري بأوذنة "

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f0a009db42f7.44001257_gjikmqphnlofe.jpg>
Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 19:04
      
يحتضن الموقع الاثري الروماني بأوذنة ، يوم غرة ماي المقبل تظاهرة "يوم أوذنة للدراجات" وذلك في اطار الدورة ال35 لشهر التراث تحت شعار " التراث وفن العمارة "

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة التي تمزج بين الرياضة والتراث والطبيعة لتعزيز مكانة أوذنة كموقع تراثي وسياحي بيئى وتجذير الوعي بأهمية صون التراث الاثري وتثمينه وتشجيع استعمال الدراجة كوسيلة نقل صحية ومستدامة


وستتيح هذه التظاهرة التي تنظمها وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية للزوار استكشاف الموقع بطريقة ممتعة وإيكولوجية ومفعمة بروح المغامرة


كما تهدف الى التعريف بالمسالك الثقافية ودعم السياحة البديلة وترسيخ ثقافة الرياضة المستدامة في الفضاءات التراثية

يشار، إلى أن الموقع الأثري بأوذنة يمتدّ على أكثر من 200 هكتار، ويُعتبر من أضخم المدن الرومانية في شمال إفريقيا، بما يحتضنه من مسرح ضخم وحمّامات رومانية وفسيفساء وقنوات مائية وإطلالات طبيعية ساحرة على السهول.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328255

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أفريل 2026 | 11 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:07
16:02
12:24
05:29
03:53
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet28°
23° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
28°-15
28°-17
25°-16
22°-14
  • Avoirs en devises 25121,4
  • (28/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40266 DT
  • (28/04)
  • 1 $ = 2,87322 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/04)     2502,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/04)   27990 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>