البنك الإفريقي للتنمية يطلق برنامجا لدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا

أعلن "صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا"، التابع للبنك الإفريقي للتنمية، عن إطلاق طلب عروض للمشاريع في إطار "برنامج الهيدروجين الأخضر" الجديد، الذي يهدف إلى دعم مبادرات القطاع الخاص في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر القارة الإفريقية.ويأتي هذا البرنامج، المدعوم بتمويل سيادي ألماني، كأداة استراتيجية لسد فجوة التمويل في المراحل الأولى لمشاريع البنية التحتية للطاقة المستدامة، وهي المرحلة التي غالباً ما تواجه صعوبات في استقطاب الاستثمارات التقليدية.ولفت المصدر ذاته الى أن آخر ادل لقبول تقديم المقترحات، الذي فتح منذ يوم 10 أفريل الجاري، قد حدد بيوم 11 ماي 2026 على الساعة الخامسة مساء بتوقيت أبيدجان، عبر موقع https://sefaafrica.org/يشار الى ان التفاصيل الكاملة ومعايير الأهلية واستبيان التقديم متاحة عبر الرابط المذكور آنفا.وأكد مدير إدارة الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بالبنك الإفريقي للتنمية، دانييل شروت، أن الهيدروجين الأخضر يمثل "فرصة حقيقية للقارة الإفريقية"، مشيراً إلى دوره المزدوج في إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، وفي بناء سلاسل قيمة جديدة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما نشره البنك اوائل شهر افريل 2026.ويركز البرنامج على عدة نقاط أساسية تخدم التحول الطاقي في إفريقيا منها بالخصوص دعم القطاع الخاص بتشجيع الشركات على الاستثمار في تكنولوجيات الهيدروجين ومشتقاته (مثل الأمونيا الخضراء) و تجاوز عقبات التمويل عبر توفير الموارد اللازمة لتطوير المشاريع من مجرّد فكرة إلى مرحلة الجدوى الاقتصادية والبنكية إلى جانب توطين التكنولوجيا بخلق فرص عمل جديدة وتطوير الخبرات المحلية في مجال طاقة المستقبل.يُذكر أن تونس، وبحكم موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الهائلة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعدّ من الدول المرشحة بقوة للاستفادة من مثل هذه البرامج، خاصة مع توجّه الدولة نحو وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر لتعزيز أمنها الطاقي وفتح آفاق جديدة للتصدير نحو الأسواق الأوروبية.ودعا البنك الإفريقي للتنمية الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمهتمة بتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر إلى الاطلاع على تفاصيل وشروط الترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، صندوق خاص متعدد المانحين يوفر تمويلًا تحفيزيًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويقدم الصندوق المساعدة التقنية وأدوات التمويل الميسرة لإزالة عوائق السوق وبناء مجموعة مشاريع أكثر قوة وتحسين نسبة المخاطرة إلى العائد للاستثمارات الفردية. ويتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في المساهمة في توفير خدمات طاقة حديثة ومستدامة وموثوقة وبأسعار معقولة للجميع في جميع أنحاء أفريقيا، بما يتماشى مع مبادرة "المهمة 300"، وفق ما ورد على موقع البنك الافريقي للتنمية