هذا ما تقرر في حق ليلى الطرابلسي وشقيقتها

مثلت امام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس جليلة الطرابلسي في حين احيلت شقيقتها ليلى بن علي بحالة فرار .

وتعلقت القضية باستيلاءات على المال العام وقد طلب محامي شقيقة ليلى الطرابلسي التاخير لانتظار مال الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام لتقرر الدائرة الاستجابة للطلب وأجلت المحاكمة لجلسة 25 ماي المقبل.