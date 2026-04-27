اليوم الاثنين 27 افريل 2026 اخر اجل لايداع التصريح بالضريبة على الدخل للتجار

تذكر الإدارة العامة للأداءات، أن اليوم الاثنين 27 أفريل 2026 ،هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للتجار، بما في ذلك الخاضعون للنظام التقديري.واشارت،في بلاغ، الى وجوب تقديم التصاريح عبر منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد أو بمكاتب القباضات المالية.ويشمل التصريح التجار، الصناعيون، وأصحاب المهن الحرة، والمنضوون تحت النظام التقديري.ويتم الايداع في قباضات المالية المختصة ترابياً، أو إلكترونياً عبر منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، عبر سحب مطبوعة التصريح وتعميرها وتقديمها مع وصولات الدفع.