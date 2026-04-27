قرار قضائي في حق رجل الأعمال الحبيب حواص واخرين

Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 10:56
      
نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم في قضية فساد تعلقت بغسيل أموال وتكوين وفاق، وشملت الابحاث فيها رجل الأعمال الحبيب حواص الناشط في مجال رسكلة المعادن ومتهمين أخرين وقد قررت الداىرة تاجيل المحاكمة لشهر ماي المقبل استجابة لطلب محامو المتهمين.

ويذكر ان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر بتاريخ خلال شهر نوفمبر 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال الحبيب حواص من أجل قضية ديوانية ومصرفية.
الاثنين 27 أفريل 2026 | 10 ذو القعدة 1447
